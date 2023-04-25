Эксперт объяснил, почему атаки беспилотников на Москву будут продолжаться

Российская армия потеряла в Украине около четверти запаса зенитно-ракетных комплексов. Оставшиеся системы "Панцирь С-1" показали худшие результаты в борьбе с БПЛА во время войны в Сирии.

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Россия плохо снабжена малым и средним эшелоном противовоздушной обороны, а западная часть страны имеет так называемые "белые пятна" в прикрытии воздушного пространства. Об этом Фокусу рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь С-1", на которые возлагались эти задачи, принимались на вооружение наспех и с рядом проблем. В первую очередь они не успели пройти испытания при максимально приближенных к боевым. Уже в 2015 году, под время войны в Сирии на стороне Башара Асада, российская армия получила возможность опробовать технику. Именно Панцирь С-1 должен был прикрывать базу Хмеймим, но в результате продемонстрировал наихудшие показатели в борьбе против беспилотников", — говорит Фокусу эксперт.

Коваленко отмечает, что за 2022 год РФ потеряла в Украине около 30 единиц ЗРК обоих типов, при том, что имела их на вооружении около 120 — то есть ¼ уже уничтожены. Оставшиеся нет возможности ремонтировать, из-за санкций Москва ограничена в доступе к технологиям и запчастям, в первую очередь микросхемам.

Больше о перспективах украинской беспилотной авиации на территории Российской Федерации и вероятности посадки дрона на Красной площади читайте в материале "Москве приготовиться. Когда украинские беспилотники появятся на Красной площади".

Напомним, 24 апреля в Богородском городском округе Подмосковья упал беспилотник. На его борту было обнаружено 17 килограммов пластического взрывчатого вещества С-4. При этом общая масса этого аппарата составила 85 кг.