БПЛА до Москвы. Основной вызов для украинских производителей – управление на расстоянии, – эксперт

Под Москвой все чаще находят украинские беспилотники. Фокус спросил офицера резерва ВСУ Андрея Крамарова, чего сегодня не хватает отечественным аппаратам, чтобы поражать военные цели в столице РФ и есть ли смысл в том, чтобы приземлить БПЛА на Красной площади 9 мая.

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Сегодня, 25 апреля, стало известно, что в Москве с 27 апреля по 10 мая закрывают Красную площадь для посетителей. Официальная причина – подготовка к параду на 9 мая. Впрочем, на самом деле, россияне таким образом могут готовиться к анонсированному приземлению БПЛА украинского производства на главной площади страны-агрессора. Банкир Владимир Яценко еще в начале апреля пообещал вознаграждение в размере 20 млн грн разработчику беспилотников, чей дрон сможет выполнить такую задачу.

Фокус поговорил с военным экспертом, офицером резерва ВСУ Андреем Крамаровым о том, насколько это реально и почему БПЛА, которые время от времени находят под Москвой, еще не смогли поразить конкретные цели.

Технологии для управления

Андрей Крамаров уверен, что сегодня для БПЛА украинского производства вообще не стоит вопроса преодоления расстояния до Москвы. Основным вызовом для производителей является управление беспилотником на настолько большой дистанции.

"Это должна быть устойчивая связь, определенная технология его GPS-позиционирования в пространстве для того, чтобы очень точно передавалось местоположение аппарата", — объясняет эксперт.

Если украинские разработчики смогли получить нужные технологии от своих иностранных партнеров, то производство беспилотников, способных приземлиться на Красной площади, не является проблемой, отмечает Крамаров. Впрочем, официально такой информации нет, поэтому уверенно говорить о том, что украинский БПЛА сможет не просто долететь до Москвы, но и быть направленным на конкретное место пока рано.

"Сегодня есть более простая технология: беспилотник еще на земле программируется по координатам и летит в определенную точку, но с вероятной погрешностью, без возможности его дальнейшей корректировки. Такие аппараты мы, конечно, уже можем производить", — комментирует эксперт.

В тестовом режиме

28 февраля под Коломной, в 75 км от Москвы, упал беспилотник. По информации россиян, это был UJ-22 Airborne украинской компании "Укрджет". Тогда же СМИ сообщили, что на нем были установлены две взрывчатки С-4 общим весом 1 кг.

Аналогичный БПЛА со взрывчаткой С-4 обнаружили 24 апреля возле города Ногинск в Подмосковье (50 км от Москвы). По версии российской стороны, аппарат упал из-за того, что закончилось топливо. Однако эксперт по вооружениям Defence Express Олег Катков объяснил Фокусу, что судя по фото, можно заключить, что дрон зацепился за дерево, потому что летел на малой высоте, чтобы обойти российские РЭБ.

Сегодня российское агентство "РИА Новости" сообщило, что всего за два дня под Ногинском нашли три летательных аппарата.

По мнению Крамарова, те БПЛА, которые россияне пока просто находят под Москвой, возможно, запускались не для того, чтобы поражать какие-то конкретные цели. Если предположить, что они действительно украинские, то целью их запуска может являться тестовый полет.

"При таком сценарии не было никакой необходимости куда-то попасть, их задачей мог быть тестовый полет. Собственно, беспилотник даже мог пролететь над потенциальной целью, и это было зафиксировано производителями, а дальше его отправили куда-то, где он может просто упасть и не нанести ущерб гражданским", — объясняет офицер ВСУ.

По словам эксперта, такое большое количество БПЛА, находящихся в разных местах на территории РФ, может объясняться только двумя причинами — либо в России очень активизировались авиамодельные кружки, либо украинская оборонная промышленность действительно тестирует свои изделия. Кроме того, беспилотники на территории РФ могут выполнять и разведывательные задачи, собирая информацию о состоянии противовоздушной обороны в стране-агрессоре.

"Поскольку в Москве пока никаких поражений объектов не было, то мое предположение, что значит и такой задачи — поразить какую-либо цель — еще не было", — добавляет Крамаров.

Морально-психологическое влияние на россиян 9 мая

Конкурс от банкира Владимира Яценко по приземлению БПЛА на Красной площади 9 мая эксперт называет хорошей морально-психологической акцией.

"Во-первых, это неплохая мотивация в контексте разработки украинских технологий. Во-вторых, это может оказаться морально-психологическим влиянием на нашего врага", — отмечает он.

При этом он уверен, что не следует ожидать серьезного военного результата от этого конкурса в плане поражения конкретных целей.

"Если бы у нас была полностью совершенная технология [управления БПЛА на расстоянии], то гораздо важнее было бы наносить удары по российским военным аэродромам, по составам, по важным логистическим узлам и т.д. С военной точки зрения использовать этот ресурс именно таким образом было бы эффективнее", – комментирует он.

Напомним, 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году на парад в Москве 9 мая прибудет только один зарубежный лидер — президент Кыргызстана Садыр Жапаров.