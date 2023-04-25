В Москве закрывают Красную площадь для посетителей

Ограничения будут действовать как минимум две недели. Россиянам, как предупреждают в Федеральной службе охраны, также закроют вход в Кремль и мавзолей Владимира Ленина.

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Красная площадь будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду на 9 мая. Об этом пишет российское ИА "Интерфакс" со ссылкой на сообщение управление Федеральной службы охраны РФ (ФСО).

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая 2023 года", — сказано в сообщении ФСО.

Отметим также, что с 23 по 14 мая россиян не пускают к мавзолею Ленина. Доступ к монументу закрыт по той же причине, что и площадь — из-за подготовки к параду, сообщают росСМИ.

Кроме того, в Московский Кремль также нельзя будет попасть с 7 по 9 мая.

Отмены парадов на 9 мая в России

20 апреля стало известно о том, что в Минобороны России приняло решение не проводить военный парад на 9 мая в оккупированном Севастополе. При это в городе планируют провести "праздничные торжественные мероприятия".

Ранее, 10 апреля сообщалось, что в граничащей с Украиной Курской области власти решили, что парада на 9 мая не будет из "соображений безопасности". По тем же причинам днем ранее об отмене парада заговорили власти Белгородской области.

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"Бряцание оружием не вызовет нужные эмоции": эксперт об отмене парадов в РФ на 9 мая

Напомним, 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году на парад в Москве по случаю 9 мая прибудет только один зарубежный лидер. Спикер президента утверждает, что иностранные лидеры не собираются приезжать в Россию по случаю 9 мая из-за того, что в этом году "дата не круглая", и Москва якобы даже не рассылала приглашения.