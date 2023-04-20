Оккупанты окончательно решили отменить военный парад на 9 мая в Севастополе

Такое решение, как отмечают в нелегитимной администрации, было принято Минобороны РФ. В то же время в Севастополе планируют провести другие "праздничные торжественные мероприятия".

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По решению Министерства обороны Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе 9 мая не будут проводить военный парад. Об этом 20 апреля сообщил губернатор оккупационной администрации Михаил Развожаев, пишет "Коммерсантъ".

"Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, исходя из этого все планы подготовки будут пересмотрены", – сказал Развожаев.

При этом, по его словам, в оккупированном городе будут проводиться "праздничные торжественные мероприятия" и "парады памяти" возле домов, где живут ветераны войны.

Напомним, российские власти в Белгородской, Курской и Брянской областях также приняли решение об отмене запланированного военного парада на 9 мая. 8 апреля координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник объяснил причину таких решений.

"На фоне поражений в Украине или отсутствия прогресса, сомнений относительно того, что "все идет по плану", это бряцание оружием сейчас вызывает совсем другие эмоции", — отметил эксперт.

13 апреля в разведке Минобороны Великобритании заявили, что парады в России отменяют на фоне колоссальных потерь в текущей войне. Торжества ради чествования памяти ветеранов Второй мировой могут превратиться в разоблачение провалов ВС РФ во время полномасштабного вторжения в Украину.