"Бряцание оружием не вызовет нужные эмоции": эксперт об отмене парадов в РФ на 9 мая

Военный эксперт Алексей Мельник отметил, что на фоне неудач российской армии в Украине проведения парадов могут вызвать у граждан РФ сомнения относительно того, что "все идет по плану".

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Российские власти в Белгородской, Курской и Брянской областях приняли решение об отмене запланированного военного парада на 9 мая. Этот шаг, вероятно, связан с тем, что демонстрация военной мощи армии РФ на фоне неудач в Украине не вызовет "нужные" эмоции у российских граждан. Такое предположение 18 апреля высказал координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью "Обозревателю".

"На фоне поражений в Украине или отсутствия прогресса, сомнений относительно того, что "все идет по плану", это бряцание оружием сейчас вызывает совсем другие эмоции", — отметил эксперт.

По словам Мельника, ранее этот инструмент в руках Кремля эффективно срабатывал для проведения мобилизации. Однако сейчас Россия оказалась в такой ситуации, что вынуждена отказываться от проведения парадов. И хотя данная инициатива исходит от региональных властей, если с Москвы поступит соответствующая команда, то парады все же проведут, невзирая ни на что.

"В то же время, если бы из Кремля поступило указание проводить, они бы не могли возразить. Россия — это же "Советский Союз 2.0". Если будет команда, они будут проводить парады даже в условиях реальной угрозы атак на эти колонны", — подчеркнул Мельник.

Кроме того, из-за угроз обстрелов, например, в Белгородской области из десятков населенных пунктов жителей принудительно выселили. В этой связи территория РФ, фактически, на глубину досягаемости украинской артиллерии является зоной боевых действий. И поэтому если на 9 мая по военным объектам будет нанесен удар, то проведение парада будет выглядеть не по-праздничному, подытожил Мельник.

Напомним, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 6 апреля заявил, что парада в честь 9 мая в Белгороде может не быть. По его словам, власти не станут "провоцировать противника и не станет рисковать людьми".

В ночь с 16 на 17 апреля в Белгороде на двух гражданских объектах произошел масштабный пожар. По данным местных властей, в городе загорелась подстанция, в результате чего часть жителей осталась без света.