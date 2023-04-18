"Брязкання зброєю не викличе потрібні емоції": експерт про скасування парадів у РФ на 9 травня

Військовий експерт Олексій Мельник зазначив, що на тлі невдач російської армії в Україні проведення парадів можуть викликати у громадян РФ сумніви щодо того, що "все йде за планом".

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Російська влада в Бєлгородській, Курській та Брянській областях ухвалила рішення про скасування запланованого військового параду на 9 травня. Цей крок пов'язаний з тим, що демонстрація військової могутності армії РФ на тлі невдач в Україні не викличе "потрібні" емоції у російських громадян. Таке припущення 18 квітня висловив координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю "Обозревателю".

"На тлі поразок в Україні чи відсутності прогресу, сумнівів щодо того, що "все йде за планом", це брязкання зброєю зараз викликає зовсім інші емоції", — зазначив експерт.

За словами Мельника, раніше цей інструмент у руках Кремля ефективно спрацьовував для проведення мобілізації. Однак зараз Росія опинилася у такій ситуації, що змушена відмовлятися від проведення парадів. І хоча ця ініціатива походить від регіональної влади, якщо з Москви надійде відповідна команда, то паради все ж таки проведуть, незважаючи ні на що.

"Водночас, якби з Кремля надійшла вказівка проводити, вони б не могли заперечити. Росія — це ж "Радянський Союз 2.0". Якщо буде команда, вони будуть проводити паради навіть в умовах реальної загрози атак на ці колони", — наголосив Мельник.

Крім того, через загрози обстрілу, наприклад, у Бєлгородській області з десятків населених пунктів мешканців примусово виселили. У зв'язку з цим територія РФ фактично на глибину досяжності української артилерії є зоною бойових дій. І тому якщо на 9 травня по військових об'єктах буде завдано удару, то проведення параду виглядатиме не по-святковому, підсумував Мельник.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков 6 квітня заявив, що параду на честь 9 травня у Білгороді може не бути. За його словами, влада не стане "провокувати противника і не ризикуватиме людьми".

У ніч із 16 на 17 квітня у Бєлгороді на двох цивільних об'єктах сталася масштабна пожежа. За даними місцевої влади, у місті спалахнула підстанція, внаслідок чого частина мешканців залишилася без світла.