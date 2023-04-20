Окупанти остаточно вирішили скасувати військовий парад на 9 травня у Севастополі

Таке рішення, як зазначають у нелегітимній адміністрації, було ухвалено Міноборони РФ. Натомість у Севастополі планують провести інші "святкові урочисті заходи".

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За рішенням Міністерства оборони Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі 9 травня не проводитимуть військовий парад. Про це 20 квітня повідомив губернатор окупаційної адміністрації Михайло Развожаєв, пише "Комерсант".

"Надійшла вчора ввечері від командувача Чорноморського флоту інформація про те, що Міністерство оборони РФ ухвалило рішення про непроведення параду в місті Севастополі, тому всі плани підготовки будуть переглянуті", — сказав Развожаєв.

При цьому, за його словами, в окупованому місті проводитимуться "святкові урочисті заходи" та "паради пам'яті" біля будинків, де мешкають ветерани війни.

Нагадаємо, російська влада в Білгородській, Курській та Брянській областях також ухвалила рішення про скасування запланованого військового параду на 9 травня. 8 квітня координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова військовий експерт Олексій Мельник пояснив причину таких рішень.

"На тлі поразок в Україні чи відсутності прогресу, сумнівів щодо того, що "все йде за планом", це брязкання зброєю зараз викликає зовсім інші емоції", — зазначив експерт.

13 квітня у розвідці Міноборони Великобританії заявили, що паради в Росії скасовують на тлі колосальних втрат у поточній війні. Урочистості заради вшанування ветеранів Другої світової можуть перетворитися на викриття провалів ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну.