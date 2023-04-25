У Москві закривають Червону площу для відвідувачів

Обмеження діятимуть щонайменше два тижні. Росіянам, як попереджають у Федеральній службі охорони, також закриють вхід до Кремля та мавзолею Володимира Леніна.

Related video

Червону площу буде закрито для відвідувачів з 27 квітня по 10 травня через підготовку до параду на 9 травня. Про це пише російське ІА "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення управління Федеральної служби охорони РФ (ФСТ).

"У зв'язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, Червону площу буде закрито для відвідування з 27 квітня по 10 травня 2023 року", — сказано в повідомленні ФСТ.

Зазначимо, що з 23 по 14 травня росіян не пускають до мавзолею Леніна. Доступ до монумента закрито з тієї ж причини, що й площа через підготовку до параду, повідомляють росЗМІ.

Крім того, до Московського Кремля також не можна буде потрапити з 7 по 9 травня.

Скасування парадів на 9 травня у Росії

20 квітня стало відомо про те, що у Міноборони Росії ухвалили рішення не проводити військовий парад на 9 травня в окупованому Севастополі. Проте у місті планують провести "святкові урочисті заходи".

Раніше, 10 квітня повідомлялося, що в Курській області, що межує з Україною, влада вирішила, що параду на 9 травня не буде з "міркувань безпеки". З тих же причин днем раніше про скасування параду заговорила влада Білгородської області.

Важливо

"Брязкання зброєю не викличе потрібні емоції": експерт про скасування парадів у РФ на 9 травня

Нагадаємо, 25 квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що цього року на парад у Москві з нагоди 9 травня прибуде лише один закордонний лідер. Спікер президента стверджує, що іноземні лідери не збираються приїжджати до Росії з нагоди 9 травня через те, що цього року "дата не кругла" і Москва нібито навіть не розсилала запрошення.