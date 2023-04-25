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Світ Російсько-українська війна

"Це не кругла дата": Пєсков виправдав відсутність гостей на параді 9 травня

Дмитро Пєсков, прессекретар президента, війна РФ проти України, парад у Москві, 9 травня
Фото: РИА Новости | У Путіна розповіли, чому на парад у Москві приїде лише один лідер

За словами речника Путіна, Кремль нібито відмовився від розсилки запрошень для лідерів "дружніх" країн. Єдиний гість із Киргизстану також опиниться там випадково.

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Цього року на парад у Москві з нагоди 9 травня прибуде лише один закордонний лідер. Відсутність гостей на урочистих заходах 25 квітня постарався пояснити прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, іноземні лідери не збираються приїжджати до Росії з нагоди 9 травня через те, що цього року "дата не кругла", і Москва нібито навіть не надсилала запрошення.

"Спеціальних запрошень (закордонним лідерам) цього року не було. Це не кругла дата", — йдеться у повідомленні.

Проте один іноземний голова держави все ж таки прибуде до Москви в цих датах. Йдеться про президента Киргизстану Садира Жапарова, який прибуде не спеціально до Дня перемоги, а просто "затримається" після переговорів із головою Кремля Володимиром Путіним.

"Будучи тут напередодні, звичайно, він вирiшив залишитися і розділити з нами і свято, і гордість", — заявив Дмитро Пєсков.

Примітно, що через війну в Україні росіяни масово по всій країні та на окупованих територіях скасовують паради до Дня перемоги.

20 квітня окупанти остаточно вирішили скасувати військовий парад на 9 травня у Севастополі. Рішення було прийнято у нелегітимній адміністрації. У Севастополі планують провести інші святкові "урочисті заходи".

10 квітня у Курську слідом за Бєлгородом вирішили скасувати військові паради з нагоди "Дня перемоги ". У пресслужбі уряду Курської області наголосили, що у Курську не підтримують ідею організації масових заходів із міркувань безпеки.