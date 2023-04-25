"Это не круглая дата": Песков оправдал отсутствие гостей на параде 9 мая

По словам пресс-секретаря Путина, Кремль якобы отказался от рассылки приглашений для лидеров "дружественных" стран. Единственный гость из Кыргызстана также окажется там случайно.

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В этом году на парад в Москве по случаю 9 мая прибудет только один зарубежный лидер. Отсутствие гостей на торжественных мероприятиях 25 апреля постарался объяснить пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, иностранные лидеры не собираются приезжать в Россию по случаю 9 мая из-за того, что в этом году "дата не круглая", и Москва якобы даже не рассылала приглашения.

"Специальных приглашений (зарубежным лидерам) в этом году не было. Это не круглая дата", — говорится в сообщении.

При этом, один иностранный глава государства все же прибудет в Москву в этих датах. Речь про президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который прибудет не специально ко Дню победы, а просто "задержится" после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость", – заявил Дмитрий Песков.

Примечательно, что из-за войны в Украине россияне массово по всей стране и на оккупированных территориях отменяют парады ко Дню победы.

20 апреля оккупанты окончательно решили отменить военный парад на 9 мая в Севастополе. Решение было принято в нелегитимной администрации, было принято Минобороны РФ. В Севастополе планируют провести другие "праздничные торжественные мероприятия".

10 апреля в Курске вслед за Белгородом решили отменить военные парады по случаю "Дня победы ". В пресс-службе правительства Курской области подчеркнули, что в Курске не поддерживают идею организации массовых мероприятий по соображениям безопасности.