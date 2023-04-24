Изоляция Путина: на 9 мая в Москву приедет единственный иностранный лидер, – СМИ

Глава государства из Средней Азии, по словам журналистов, намерен посетить торжественное мероприятие по случаю "Дня победы" и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров станет единственным иностранным руководителем государства, который прибудет в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю организации россиянами "Дня победы". Об этом пишут " Ведомости ".

По информации издания, пригласил его в российскую столицу в конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Чиновник курирует в правительстве международные отношения.

"Мы, конечно, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно", – заявлял Оверчук, анонсируя визит Жапарова.

Журналисты узнали, что во время визита Жапарова планируются его переговоры с президентом Владимиром Путиным. Подробности представители издания не указали.

Напомним, 10 апреля в Курске вслед за Белгородом решили отменить военные парады по случаю "Дня победы ". В пресс-службе правительства Курской области подчеркнули, что в Курске не поддерживают идею организации массовых мероприятий по соображениям безопасности. Это связано с позицией оперативного штаба региона, решившего усилить антитеррористические меры.

Также стало известно, что 20 апреля оккупанты окончательно решили отменить военный парад на 9 мая в Севастополе. Решение было принято в нелегитимной администрации, было принято Минобороны РФ. В Севастополе планируют провести другие "праздничные торжественные мероприятия". В оккупированном городе будут проводиться "праздничные торжественные мероприятия" и "парады памяти" возле домов, где живут ветераны войны.

В России 18 апреля также отменили шествие, посвященное Второй мировой войне. Россиян вдохновил отказ нескольких регионов участвовать в акции "Бессмертный полк" из-за "угрозы". Чиновники заявили, что в регионах Российской Федерации состоятся альтернативные мероприятия, а также предложили россиянам разместить фотографии своих родственников-участников Второй мировой войны в соцсетях, на одежде, на транспортных средствах и на сайте движения.