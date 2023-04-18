Боятся за "Бессмертный полк": в России отменили шествие, посвященное Второй мировой войне

Крым отказался участвовать в ежегодной акции "из-за угрозы". В Госдуме РФ предлагают россиянам разместить портреты участников Второй мировой войны на одежде и автомобилях, чтобы их лица были "рядом".

Related video

В этом году в России не состоится традиционное шествие "Бессмертный полк". На такое решение россиян натолкнул отказ нескольких регионов участвовать в акции из-за "угрозы". Об этом рассказала редакции ТАСС руководительница штаба движения и депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева.

"К этому моменту уже ряд регионов отказались из-за угрозы, Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк"", — объяснила отмену традиции Цунаева.

Она отметила, что в регионах России состоятся альтернативные мероприятия, а также предложила россиянам разместить фотографии своих родственников-участников Второй мировой войны в соцсетях, на одежде, на авто и на сайте движения.

"Акцент на том, что портреты рядом с нами, вокруг нас на протяжении всего дня", — подчеркнула Цунаева.

По информации издания, шествие "Бессмертный полк" проходит в РФ с 2012 года. Ее участники 9 мая выходят на улицы с портретами своих родных, причастных к событиям Второй мировой войны.

Напомним, 18 апреля военный эксперт Алексей Мельник прокомментировал отмену парадов на 9 мая в нескольких регионах России. По его мнению, "бряцание оружием" вызовет другие эмоции у россиян на фоне поражений ВС РФ в Украине.

Недавно заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что бои в Украине будут продолжаться еще несколько месяцев. Переговоры с РФ он назвал "неизбежными".