"Интенсивные бои в ближайшие месяцы": Пентагон — о важности выбора оружия для контрнаступления ВСУ

По словам представителя Минобороны США по вопросам политики, Вашингтон может потратить средства на F-16, но эти истребители прибудут только через полтора года, что было бы несвоевременно для весенне-летнего наступления ВСУ. В ближайшие месяцы обе стороны попытаются добиться преимущества на поле боя.

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Замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США выделили "экстраординарный объем военной помощи" Киеву, но он не безграничен, потому на каждом этапе полномасштабной войны приходилось выбирать, какое оружие украинским силам нужнее всего. Пресс-конференция транслировалась на сайте Foreign Policy.

По словам представителя Пентагона, было бы нецелесообразно отправлять системы Patriot в первый день войны, поскольку на подготовку экипажей и доставку установок ушло бы до нескольких месяцев. И были поставлены ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Так же сейчас и с истребителями F-16, поставки которых — с учетом подготовки пилотов — займут еще полтора года.

Вашингтону всякий раз приходится определяться с приоритетами. Колин Каль напомнил, что чуть более чем за год администрация президента США Джо Байдена выделила Киеву военную помощь на сумму более чем 35 млрд долларов.

"Это экстраординарный объем военной помощи. И было бы чудом, если бы нам удалось все это передать с логистической и бюрократической точки зрения", — пояснил он.

Он также сказал, что в первые дни большой войны таких денег не было, а было лишь несколько миллиардов.

"Реальность такова, что у нас не было 35 млрд долларов в день, когда Россия вторглась в Украину. В первые 6 недель войны у нас было несколько миллиардов. Поэтому нужно было расставлять приоритеты. У нас нет неограниченной суммы денег, это деньги налогоплательщиков, и нам нужно их хорошо контролировать", — отметил Каль.

По его словам, всякий раз когда Конгресс США утверждал помощь Украине, нужно было выбирать, что больше всего нужно Киеву в конкретный момент.

"Понятно, что в начале войны в приоритете были противотанковые системы, такие как "Джавелин", и портативные ПВО, боеприпасы для советского оборудования. А также поддержание советских ПВО в хорошем состоянии", — пояснил замминистра обороны США.

Он также сказал, что когда эпицентр боестолкновений переместился на восток, украинскую артиллерию начали уже переводить на НАТОвские стандарты. Начались поставки гаубиц калибра 155 мм и HIMARS, к которым было столько внимания.

Все это позволило удержать линию фронта на востоке, а также свершить прорывы на северо-востоке, в Харьковской области, и на юге, в Херсоне.

После того, как боевые действия замедлились, США переключились на поставки систем ПВО, таких как Patriot и дальше — бронетехники, которая понадобится для весеннего контрнаступления.

Представитель Минобороны США напомнил, что США обучают украинских бойцов на БМП Bradley и танках Leopard и Challenger.

Россия начала наступление в январе

Колин Каль отметил также, что российское наступление началось в январе.

Колин Каль

"Я думаю, россияне начали свое наступления в январе. На карте их продвижение можно измерять очень небольшими кусочками, иногда кварталами, в таких местах, как Бахмут, — пояснил представитель Минобороны США с улыбкой. — И они несли чудовищные потери ради такой "выгоды. Мы готовим украинцев к тому, чтобы к началу контрнаступления у них были хорошие возможности, чтобы изменить динамику на поле боя".

"Мы, очевидно, получили экстраординарный объем денежных средств от Конгресса на военную поддержку Украине, но он не бесконечен. Поэтому всякий раз нам приходится решать и задаваться вопросами. Например, будет ли важнее направить системы Patriot в первый день войны, зная, что на их поставку уйдут месяцы из-за подготовки экипажей и времени доставки, или же использовать те же деньги на ПЗРК Stinger. Ответ очевиден: нужны были ракеты "Стингер"", — сказал Каль.

Поставки истребителей F-16

Сейчас у США остается около 3 млрд долларов, выделенных в рамках специальных полномочий президента Джо Байдена PDA (или ускоренных поставок, которые могут занять от нескольких дней до нескольких часов).

"Мы могли бы потратить все эти деньги на F-16, но эти самолеты прибыли бы через полтора года. Конечно, Украина бы их приветствовала, но это было бы совершенно несвоевременно для весенне-летнего наступления", — отметил Каль, добавив, что эти 3 млрд нужно было распределить на ПВО, артиллерию и механизированные силы, которые нужны для успеха весной и летом.

Интенсивные бои в ближайшие месяцы

Позиция США в том, чтобы Украина подходила к мирным переговорам с позиции силы. В ближайшие месяцы ожидаются интенсивные бои.

"Я не думаю, что переговоры неизбежны. Думаю, что мы увидим бои еще в течение нескольких месяцев. Вероятно будут достаточно интенсивные бои в ближайшие месяцы, поскольку обе стороны стремятся добиться для себя преимуществ на поле боя. Но если ожидаемое контрнаступление Украины окажется успешным, они будут в более предпочтительном положении", — отметил представитель Минобороны США.

Напомним, что эксперт спрогнозировал сроки массированных обстрелов Украины. Россияне могут готовить около 300 крылатых ракет и до 2 000 Х-39 и Х-59.

Ранее сообщалось о радаре, который может спасти жизни защитников Украины. Система компании TRML-4D перехватывает до 90% вражеских самолетов.