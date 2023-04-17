"Інтенсивні бої найближчими місяцями": Пентагон — про важливість вибору зброї для контрнаступу ЗСУ

За словами представника Міноборони США з питань політики, Вашингтон може витратити кошти на F-16, але ці винищувачі прибудуть лише за півтора року, що було б невчасно для весняно-літнього наступу ЗСУ. Найближчими місяцями обидві сторони спробують досягти переваги на полі бою.

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Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль заявив, що США виділили "екстраординарний обсяг військової допомоги" Києву, але він не безмежний, тому на кожному етапі повномасштабної війни доводилося обирати, яка зброя українським силам найпотрібніша. Пресконференція транслювалася на сайті Foreign Policy.

За словами представника Пентагону, було б недоцільно відправляти системи Patriot у перший день війни, оскільки на підготовку екіпажів і доставку установок пішло б кілька місяців. І були надані ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger. Так само зараз і з винищувачами F-16, постачання яких — із урахуванням підготовки пілотів — може зайняти ще півтора року.

Вашингтону щоразу доводиться визначатися з пріоритетами. Колін Каль нагадав, що трохи більше, ніж за рік адміністрація президента США Джо Байдена виділила Києву військову допомогу на суму більш ніж 35 млрд доларів.

"Це екстраординарний обсяг військової допомоги. І було б дивом, якби нам вдалося все це передати з логістичної та бюрократичної точки зору", — пояснив він.

Він також сказав, що в перші дні великої війни таких грошей не було, а було лише кілька мільярдів.

"Реальність така, що в нас не було 35 млрд доларів у той день, коли Росія вторглася в Україну. У перші 6 тижнів війни в нас було кілька мільярдів. Тому треба було розставляти пріоритети. У нас немає необмеженої суми грошей, це гроші платників податків, і нам потрібно їх добре контролювати", — зазначив Каль.

За його словами, щоразу, коли Конгрес США затверджував допомогу Україні, потрібно було вибирати, що найбільше потрібно Києву в конкретний момент.

"Зрозуміло, що на початку війни в пріоритеті були протитанкові системи, такі як "Джавелін", і портативні ППО, боєприпаси для радянського обладнання. А також підтримка радянських ППО в хорошому стані", — пояснив заступник міністра оборони США.

Він також сказав, що коли епіцентр бойових зіткнень перемістився на схід, українську артилерію вже почали перекладати на натовські стандарти. Почалися постачання гаубиць калібру 155 мм і HIMARS, до яких було стільки уваги.

Усе це дозволило утримати лінію фронту на сході, а також здійснити прориви на північному сході, у Харківській області, та на півдні, у Херсоні.

Після того, як бойові дії сповільнилися, США перейшли на постачання систем ППО, таких як Patriot і далі — бронетехніки, яка знадобиться для весняного контрнаступу.

Представник Міноборони США нагадав, що США навчають українських бійців на БМП Bradley й танках Leopard і Challenger.

Росія почала наступ у січні

Колін Каль зазначив також, що російський наступ розпочався в січні.

Колін Каль

"Я думаю, росіяни почали свій наступ у січні. На карті їхнє просування можна вимірювати дуже невеликими шматочками, іноді кварталами, у таких місцях, як Бахмут, — пояснив представник Міноборони США з посмішкою. — І вони зазнавали жахливих втрат заради такої "вигоди". Ми готуємо українців до того, щоб до початку контрнаступу вони мали хороші можливості, щоб змінити динаміку на полі бою".

"Ми, очевидно, отримали екстраординарний обсяг коштів від Конгресу на військову підтримку Україні, але він не нескінченний. Тому щоразу нам доводиться вирішувати й ставити собі питання. Наприклад, чи буде важливіше направити системи Patriot у перший день війни, знаючи, що на постачання підуть місяці через підготовку екіпажів і час доставки, або використовувати ті ж гроші на ПЗРК Stinger. Відповідь очевидна: потрібні були ракети "Стінгер", — сказав Каль.

Постачання винищувачів F-16

Зараз у США залишається близько 3 млрд доларів, виділених у межах спеціальних повноважень президента Джо Байдена PDA (або прискорених постачань, які можуть зайняти від кількох днів до кількох годин).

"Ми могли б витратити всі ці гроші на F-16, але ці літаки прибули б через півтора року. Звичайно, Україна їх вітала б, але це було б зовсім несвоєчасно для весняно-літнього наступу", — зазначив Каль, додавши, що ці 3 млрд потрібно було розподілити на ППО, артилерію та механізовані сили, які потрібні для успіху навесні та влітку.

Інтенсивні бої в найближчі місяці

Позиція США полягає в тому, щоб Україна підходила до мирних переговорів із позиції сили, а найближчими місяцями очікуються інтенсивні бої.

"Я не думаю, що переговори неминучі. Думаю, що ми побачимо бої ще протягом кількох місяців. Імовірно, будуть досить інтенсивні бої найближчими місяцями, оскільки обидві сторони прагнуть домогтися для себе переваг на полі бою. Але якщо очікуваний контрнаступ України виявиться успішним, вони будуть у кращому становищі", — зазначив представник Міноборони США.

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