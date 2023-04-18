Бояться за "Безсмертний полк": у Росії скасували ходу, присвячену Другій світовій війні

Крим відмовився брати участь в щорічній акції "через загрозу". В Держдумі РФ пропонують росіянам розмістити портрети учасників Другої світової війни на одязі й автівках, щоб їхні обличчя були "поряд".

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Цього року в Росії не відбудеться традиційна хода "Безсмертний полк". На таке рішення росіян наштовхнула відмова кількох регіонів брати участь в акції через "загрозу". Про це розповіла редакції ТАСС керівниця штабу руху й депутатка Державної думи РФ Олена Цунаєва.

"До цього моменту вже низка регіонів відмовилася через загрозу, Республіка Крим. Це все-таки єдина неподільна історія, хода "Безсмертний полк", — пояснила скасування традиції Цунаєва.

Вона зазначила, що в регіонах Росії відбудуться альтернативні заходи, а також запропонувала росіянам розмістити фотографії своїх родичів-учасників Другої світової війни в соцмережах, на одязі, на авто й на сайті руху.

"Акцент на тому, що портрети поряд із нами, навколо нас протягом усього дня", — підкреслила Цунаєва.

За інформацією видання, хода "Безсмертний полк" відбувається в РФ із 2012 року. Її учасники 9 травня виходять на вулиці з портретами своїх рідних, причетних до подій Другої світової війни.

Нагадаємо, 18 квітня військовий експерт Олексій Мельник прокоментував скасування парадів на 9 травня в кількох регіонах Росії. На його думку, "брязкання зброєю" викличе інші емоції в росіян на тлі поразок ЗС РФ в Україні.

Нещодавно заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль заявив, що бої в Україні триватимуть ще кілька місяців. Переговори з РФ він назвав "неминучими".