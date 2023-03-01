80 км от Кремля. Упавший под Москвой беспилотник был начинен взрывчаткой, — росСМИ

Сообщается, что сотрудники ФСБ обнаружили на БПЛА две взрывчатки С-4 общим весом 1 кг и четыре кумулятивных заряда к ручному противотанковому гранатомету.

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Сотрудники российских спецслужб исследовали беспилотник, который упал поблизости объекта Газпрома в Подмосковье, и обнаружили, что он был начинен двумя взрывчатыми устройствами. Как сообщило 1 марта российское издание "Известия", на БПЛА были установлены две взрывчатки С-4 общим весом 1 кг и четыре кумулятивных заряда к РПГ.

"Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при обследовании упавшего в Московской области беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили взрывчатку", — говорится в сообщении.

Днем ранее поступила информация о том, что беспилотник якобы имеет "иностранное происхождение", а точнее украинское поскольку обнаруженная на нем маркировка UJ-22 AIRBORNE указывает на компанию по производству БПЛА "Укрджет".

Западные СМИ также прокомментировали падение БПЛА в Московской области. Так издание The Guardian наиболее детально анализирует событие, назвав его "редкой попыткой удара в сотнях миль от российских позиций".

"Целью была газокомпрессорная станция Газпрома в Подмосковье, чуть более чем в 50 милях (80 км — ред.) к юго-востоку от Кремля. Судя по фотографиям беспилотника, размещенным в социальных сетях, это UJ-22 украинского производства", — пишут британские журналисты.

Комментарии украинской стороны

Украинский военный эксперт Иван Ступак, комментируя событие, отметил, что на данный момент беспилотники летают в тестовом режиме. По его словам, те кто запустил аппарат, хотели проверить расстояние, которое сможет преодолеть дрон незаметно для систем ПВО.

Между тем в Офисе президента Украины отрицают причастность к атакам беспилотников по объектам на территории России. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк 1 марта заявил, Украина не наносит ударов по территории РФ, а так как внутри страны-агрессора нарастает паника, появляются "внутренние атаки неизвестных летательных объектов".

Ранее мы писали о серии прилетов беспилотных аппаратов по территории РФ. В течение суток 28 февраля неизвестные БПЛА были замечены в Подмосковье, в городе Туапсе Краснодарского края, а также в районе Санкт-Петербурга.