80 км від Кремля. Безпілотник, що впав під Москвою, був начинений вибухівкою, — росЗМІ

Повідомляється, що співробітники ФСБ виявили на БПЛА дві вибухівки С-4 загальною вагою 1 кг і чотири кумулятивні заряди до ручного протитанкового гранатомета.

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Співробітники російських спецслужб досліджували безпілотник, який упав поблизу об'єкта Газпрому в Підмосков'ї, і з'ясували, що його було начинено двома вибуховими пристроями. Як повідомило 1 березня російське видання "Известия", на БПЛА було встановлено дві вибухівки С-4 загальною вагою 1 кг і чотири кумулятивні заряди до РПГ.

"Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) під час обстеження безпілотного літального апарату (БПЛА), що впав у Московській області, виявили вибухівку", — йдеться в повідомленні.

Днем раніше надійшла інформація про те, що безпілотник нібито має "іноземне походження", а точніше українське, оскільки виявлене на ньому маркування UJ-22 AIRBORNE вказує на компанію з виробництва БПЛА "Укрджет".

Західні ЗМІ також прокоментували падіння БПЛА у Московській області. Так видання The Guardian найбільш детально аналізує подію, назвавши її "рідкісною спробою удару за сотні миль від російських позицій".

"Ціллю була газокомпресорна станція Газпрому в Підмосков'ї, трохи більш ніж за 50 миль (80 км — ред.) на південний схід від Кремля. Судячи з фото безпілотника, розміщених у соціальних мережах, це UJ-22 українського виробництва", — пишуть британські журналісти.

Коментарі української сторони

Український військовий експерт Іван Ступак, коментуючи подію, зазначив, що наразі безпілотники літають у тестовому режимі. За його словами, ті, хто запустив апарат, хотіли перевірити відстань, яку зможе подолати дрон непомітно для систем ППО.

Тим часом в Офісі президента України заперечують причетність до атак безпілотників по об'єктах на території Росії. Зокрема, радник голови ОП Михайло Подоляк 1 березня заявив, що Україна не завдає ударів по території РФ, а оскільки всередині країни-агресора наростає паніка, з'являються "внутрішні атаки невідомих літальних об'єктів".

Раніше ми писали про серію прильотів безпілотних апаратів по території РФ. Протягом доби 28 лютого невідомі БПЛА були помічені у Підмосков'ї, у місті Туапсе Краснодарського краю, а також у районі Санкт-Петербурга.