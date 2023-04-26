У Росії панікують через падіння дронів у Підмосков'ї: чи зможуть вони поцілити Кремль

Масові польоти БПЛА в Московській області показали наявність "дірок" у російській системі ППО, кажуть експерти. Найближчим часом варто чекати ще більше запусків у бік Москви.

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Жителі Росії стурбовані безпілотниками, які останніми днями масово знаходять у Московській області. Видання "Кореспондент" з'ясувало, що відомо про літальні апарати, і чи зможуть вони атакувати російську столицю.

Як пишуть ЗМІ в Росії, лише за 24-25 квітня в Підмосков'ї впали сім БПЛА. Пропагандисти підсилюють страх, називаючи безпілотники українськими та попереджаючи росіян про можливу масовану атаку на травневі свята. Їхні погрози підігріває конкурс, оголошений українським бізнесменом Володимиром Яценком — він пообіцяв заплатити 20 млн грн команді, безпілотник якої приземлиться в Москві 9 травня.

Падіння дронів у Підмосков'ї

24 квітня безпілотний літак впав у селищі імені Воровського у Богородському окрузі Московської області разом із 17 кг вибухівки та підривними зарядами М112, які застосовуються для демонтажу будівель. Росіяни звернули увагу на те, що він схожий на український БПЛА-камікадзе UJ-22 Airborne від компанії "Укрджет". Стверджується, що апарат наблизився до Москви із північного сходу, облетів місто по колу, і впав, бо закінчилося паливо.

Безпілотник упав у Підмосков'ї Фото: Shot

Того ж дня за кілька кілометрів від падіння безпілотного літака знайшли квадрокоптер із камерою. Він упав біля приватного будинку у дачному селищі "Таганський Східний". Джерела в силових структурах заявили ТАСС, що коптер міг коригувати політ більшого БПЛА в онлайн-режимі. Увечері у Підмосков'ї також знайшли невідомий дрон розміром 2x2 м, який приземлився на парашутах. Ще 24 квітня квадрокоптер Mavic із відеокамерою впав за кілька метрів від Московського нафтопереробного заводу в Капотні.

25 квітня під Москвою приземлилися ще три дрони, всі з відеокамерами. За словами російських джерел, одне з них знайшли неподалік місця падіння дрона-камікадзе, схожого на UJ-22.

Дрони обійшли "діряве" ППО Росії

Полковник ЗСУ у запасі Роман Світан у колонці "Апострофа" звернув увагу, що український дрон UJ-22 може нести близько 20 кг вибухівки на відстань до 1000 км. Таким чином, Москва чи Санкт-Петербург вже є цілком реальними цілями для українських військових, аби вистачило палива і не завадила ППО. При цьому часті польоти БПЛА у Московській області вказують на недосконалість російських систем захисту.

"Дрон, знайдений у Підмосков'ї, можна назвати лише першою "ластівкою", яка змогла пройти через "діряве" російське ППО", — зазначив Роман Світан. — "Такі БПЛА найближчим часом будуть активніше використані російською територією вглиб на 1 тис. км".

На недоліки ППО у Росії вказав і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, невеликі БПЛА мають виявляти комплекси малого радіуса дії, проте більшу частину такого обладнання росіяни звезли на фронт, де їх пошкодили чи знищили.

"Виробляти їх вони вже не можуть", — підкреслив Олександр Коваленко.

У коментарі Фокусу Олександр Коваленко розповів, що Росії не вистачає малих та середніх комплексів ППО, через що у західних регіонах країни багато "білих плям". Захищати небо мали ЗРК "Панцир С-1" і "Тор-М2", але їх прийняли на озброєння поспіхом і без належних випробувань. Той самий "Панцир" під час війни в Сирії дуже погано показав себе у боротьбі з безпілотниками.

Офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров пояснив, чого українським безпілотникам не вистачає для завдання ударів по Москві. На його думку, апарати вже можуть долетіти до столиці РФ, проте виробникам ще потрібно забезпечити надійний зв'язок та керування на великій відстані.