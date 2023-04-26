Воздушные силы ВСУ показали, как американские ЗРК Patriot охраняют украинское небо (видео)

По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, командир дивизиона Patriot позволил ему протестировать систему, которая может сбивать даже баллистические ракеты РФ.

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В апреле 2023 года американский зенитно-ракетный комплекс Patriot встал на боевое дежурство в Украине. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук у себя в Telegram.

По его словам, ему также удалось протестировать этот комплекс.

"Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ее овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта!" — написал Олещук.

Он также поблагодарил западных партнеров за то, что Воздушные силы Украины смогли получить систему, которая позволяет сбивать баллистические ракеты РФ.

Кроме того, Олещук продемонстрировал кадры, на которых видно Patriot на боевом дежурстве. В ролике говорится, что американские установки попали в Украину значительно раньше предполагаемых сроков.

ЗРК Patriot на боевом дежурстве

Напомним, что Олещук впервые сообщил о том, что ЗРК Patriot уже несут боевое дежурство в Украине еще 21 апреля. Он отметил, что фактически украинская армия, хоть и не в большом количестве, но уже имеет на вооружении западные зенитные системы, такие как: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.

Также 26 апреля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, стоит ли с помощью Patriot сбивать ракеты С-300. Он заявил, что Задача комплексов Patriot, как отметил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, это прикрытие стратегических объектов и критической инфраструктуры, а особенно атомных электростанций на территории Украины.