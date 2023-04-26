Повітряні сили ЗСУ показали, як американські ЗРК Patriot охороняють українське небо (відео)

За словами генерал-лейтенанта Миколи Олещука, командир дивізіону Patriot дозволив йому протестувати систему, яка може збивати навіть балістичні ракети РФ.

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У квітні 2023 року американський зенітно-ракетний комплекс Patriot став на бойове чергування в Україні. Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у себе в Telegram.

За його словами, йому також удалося протестувати цей комплекс.

"Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові знищувати російського окупанта!" — написав Олещук.

Він також подякував західним партнерам за те, що Повітряні сили України змогли отримати систему, яка дозволяє збивати балістичні ракети РФ.

Олещук продемонстрував кадри, на яких видно Patriot на бойовому чергуванні. У ролику йдеться, що американські установки потрапили в Україну значно раніше за передбачувані терміни.

ЗРК Patriot на бойовому чергуванні

Нагадаємо, що Олещук уперше повідомив, що ЗРК Patriot вже несуть бойове чергування в Україні ще 21 квітня. Він зазначив, що фактично українська армія, хоч і не у великій кількості, але вже має на озброєнні західні зенітні системи, такі як NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.

Також 26 квітня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи варто за допомогою Patriot збивати ракети С-300. Він заявив, що завдання комплексів Patriot, як зазначив представник Повітряних сил Юрій Ігнат, це прикриття стратегічних об'єктів і критичної інфраструктури, а особливо атомних електростанцій на території України.