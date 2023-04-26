"Це буде значно ефективніше": у ЗСУ пояснили, чи варто з Patriot збивати ракети С-300 (відео)

Завдання комплексів Patriot, як зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, це прикриття стратегічних об'єктів та критичної інфраструктури, а особливо атомних електростанцій на території України.

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Зенітно-ракетний комплекс Patriot не дуже раціонально використовувати проти ракет, які росіяни запускають з систем С-300. Про це в етері "Донбас.Реалії" повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що комплекс здатен знищувати цілий спектр повітряних цілей. ЗРК американського виробництва вже заступив на чергування. Найголовніше завдання Patriot – робота по балістичним цілям.

"Комплекс у потрібний час і у потрібному місці зможе все ж таки перехоплювати такі цілі, які для нас раніше не були досяжні", – заявив Ігнат.

У разі атаки ракетами з С-300 комплекс Patriot застосовуватимуть при необхідності. Він зазначив, що це не є раціональне рішення на сьогодні. На думку Ігната, ракети С-300 краще знищувати на землі, звідки їх запускають.

"І це буде значно ефективніше, ніж застосування саме Patriot", – пояснив він.

Військовослужбовець нагадав, що зона ураження С-300 — до 150 км по балістичній траєкторії, це максимальна величина. З близька росіяни використовують систему від 50 до 100 км, тому їх можна діставати іншими засобами.

Завдання Patriot, як зазначив речник, це прикриття стратегічних об'єктів, критичної інфраструктури, особливо атомних електростанцій. Він нагадав, російські загарбники вже атакували підстанції, які живлять АЕС.

"Тут безпека не лише України, але і Європи", – додав Ігнат.

Нагадаємо, 21 квітня генерал Микола Олещук зазначив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot вже перебувають на одному із напрямків і несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони України. Він подякував фахівцям, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів. Він нагадав, що наша армія має на озброєнні сучасні зенітні системи, такі як NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші, але не у великій кількості.