"Это будет гораздо эффективнее": в ВСУ объяснили, стоит ли с помощью Patriot сбивать ракеты С-300 (видео)

Задача комплексов Patriot, как отметил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, это прикрытие стратегических объектов и критической инфраструктуры, а особенно атомных электростанций на территории Украины.

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot не слишком рационально использовать против ракет, которые россияне запускают из систем С-300. Об этом в эфире "Донбасс.Реалии" сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что комплекс способен уничтожать целый спектр воздушных целей. ЗРК американского производства уже заступил на дежурство. Самая главная задача Patriot – работа по баллистическим целям.

"Комплекс в нужное время и в нужном месте сможет все же перехватывать такие цели, которые для нас раньше не были достижимы", – заявил Игнат.

В случае атаки ракетами с С-300 комплекс Patriot будет применяться при необходимости. Он отметил, что это не рациональное решение на сегодня. По мнению Игната, ракеты С-300 лучше уничтожать на земле, откуда их запускают.

"И это будет гораздо эффективнее, чем применение именно Patriot", – объяснил он.

Военнослужащий напомнил, что зона поражения С-300 – до 150 км по баллистической траектории, это максимальная величина. Из близкого россияне используют систему от 50 до 100 км, поэтому их можно доставать другими средствами.

Задача Patriot, как отметил представитель, это прикрытие стратегических объектов, критической инфраструктуры, особенно атомных электростанций. Он напомнил, российские захватчики уже атаковали подстанции, питающие АЭС.

"Здесь безопасность не только Украины, но и Европы", – добавил Игнат.

Напомним, 21 апреля генерал Николай Олещук отметил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot уже находятся в одном из направлений и несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Он поблагодарил специалистов, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков. Он напомнил, что наша армия располагает современными зенитными системами, такими как NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, но не в большом количестве.