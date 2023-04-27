У ЗСУ закінчуються запаси ракет до радянських ППО: Резніков просить авіацію

Київ може вичерпати запаси ракет для ЗРК "Бук" до 13 квітня, а для C-300 — до 3 травня, йшлося в злитих "секретних документах" Пентагону. За таким сценарієм кількість незахищених об'єктів зросте до більш ніж 40.

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Радянські системи протиповітряної оборони (ППО) на озброєнні ЗСУ вимагають поповнення запасів ракет. Про це сказав 27 квітня в інтерв'ю агентству "РБК Україна" міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми маємо радянську систему, до якої виснажуються запаси ракет. Якщо вони не виробляються в нас, і є тільки в країнах, де ми не можемо їх взяти, то треба поповнювати чимось іншим. Чим? Західними системами ППО", — заявив міністр.

За його словами, принципово вже вирішено, які системи потрібні, тепер треба збільшити кількість ракет до них.

"Плюс не забуваємо, що авіаційна платформа — це теж частина ППО. Тобто сучасний літак покоління 4++ як повноцінна закрита система ППО. Тому що він тоді закриватиме провали систем радянського зразка", — додав він.

Далі Резніков назвав головне завдання Києва та партнерів — це забезпечення запчастинами, обслуговуванням, ремонтом і боєприпасами систем, які вже отримані, — від снайперської гвинтівки до далекобійних РСЗВ Himars і танків.

"ППО залишалося, залишається й буде пріоритетом №1, тому що це безпека всієї країни — і у Львові, і у Вінниці, і в Тернополі, і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і в Житомирі. Бо прилетіти може куди завгодно", — продовжив глава Міноборони.

Резніков назвав себе найзатратнішим міністром, оскільки він відповідає за використання грошей на утримання армії.

"Водночас я найбільший роботодавець — усіх треба нагодувати, одягнути, взути, зараз ще й полікувати. Країна має виживати, тому ППО — це №1", — заявив він.

Запаси ракет до радянських ППО мали закінчитися до травня

Американська газета The Wall Street Journal із посиланням на "секретні документи" Пентагону, що потрапили в мережу, 9 квітня писала, що Київ може вичерпати запаси ракет для ЗРК "Бук" до 13 квітня, а для C-300 — до 3 травня.

Якщо це станеться, більша частина критичної інфраструктури за Київською областю й на південному заході України буде неприкрита ППО. Кількість незахищених об'єктів зросте з шести до більш ніж 40.

За даними ЗМІ, батареї українських "Буків" випускали близько 69 ракет на місяць

У документі йдеться про те, що українські батареї С-300 витрачали близько 200 ракет на місяць, а батареї "Буків" випускали близько 69 ракет на місяць. А установки NASAMS і IRIS-T — 64 ракети на місяць.

США, Норвегія, Канада й Німеччина в останні місяці надали Україні дві батареї ППО NASAMS і одну батарею IRIS-T. У документах стверджується, що до травня в цих систем мали закінчитися боєприпаси.

Три батареї Patriots і SAMP-T кращі за радянські С-300, але вони не замінять широту охоплення, що забезпечується 25 активними батареями С-300, зазначили в Пентагоні.

За оцінками європейського командування збройних сил США, Україні необхідно 12 батарей Patriot чи SAMP-T і 16 батарей NASAMS чи IIRIS-T для забезпечення адекватного прикриття, йдеться в документі.

А за прогнозами Пентагону, українська система ППО на передовій лінії має "вичерпатися" до 23 травня. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат підтвердив дефіцит зенітних боєприпасів, але розраховує, що постачання західних систем змінять ситуацію.

Щоб зміцнити Повітряні сили ЗСУ та системи ППО, США 4 квітня анонсували постачання боєприпасів і ППО на суму 2,6 млрд доларів.

У середньостроковій перспективі Пентагон рекомендував прискорити закупівлю NASAMS, Patriot, IRIS-T та інших західних систем. Серед інших завдань було посилення проєкту FrankenSAM щодо зміни роботи систем ППО з доступнішими ракетами.

Нагадаємо, що 26 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про роботу італійських систем ППО малого радіусу дії Skynex.

У квітні цього року на бойове чергування в Україні став американський ЗРК Patriot. Система може збивати балістичні ракети армії Росії.