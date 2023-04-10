Вашингтон побоюється, що українські ППО на передовій сильно ослабнуть до кінця весни, — NYT

За даними журналістів, якщо ця інформація виявиться правдою, російські сили почнуть активніше використовувати авіацію і намагатися переламати становище, що склалося на полі бою.

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Згідно з прогнозами Пентагону, українська система ППО на передовій лінії має "вичерпатися" до 23 травня. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на витік секретних документів Міноборони США.

Журналісти відзначають, що якщо ця інформація виявиться правдою, російські сили почнуть активніше залучати авіацію і робити спроби переламати становище, що склалося на полі бою.

Згідно з іншими документами, що втекли, запаси ракет радянського зразка для С-300 і "БУК", які складають 89% усіх запасів, за допомогою яких Україна захищається від більшості винищувачів і деяких бомбардувальників, повинні повністю закінчитися до 3 травня — середини квітня, йдеться в одному з документів.

У такому разі Москва може вирішити, що вже безпечно використовувати свою дорогу авіацію та безпосередньо загрожувати наземним силам ЗСУ.

Реакція України

Ці повідомлення прокоментував речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, Україна дійсно зазнає дефіциту зенітних боєприпасів, але водночас він вважає, що постачання західних систем могли б заповнити такий дефіцит Сил оборони України.

Щоб зміцнити українські ППО минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала постачання боєприпасів та ППО на суму 2,6 млрд доларів.

Нагадаємо, що США анонсували постачання озброєнь Україні на суму 2,6 млрд. доларів. Нові постачання передбачають передачу ЗСУ високоточних авіаційних боєприпасів, радарів, ракет для ПТРК та інше.

Великодне "перемир'я" допомогло б російським військам встановити контроль над Бахмутом і зупинити майбутній контрнаступ ЗСУ.