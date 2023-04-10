Вашингтон опасается, что украинские ПВО на передовой сильно ослабнут к концу весны, — NYT

По данным журналистов, в случае если эта информация окажется правдой, российские силы начнут активнее задействовать авиацию и пытаться переломить сложившееся положение на поле боя.

Related video

Согласно прогнозам Пентагона, украинская система ПВО на передовой линии должна "истощиться" к 23 мая. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона.

Журналисты отмечают, что в случае если эта информация окажется правдой, российские силы начнут активнее задействовать авиацию и предпринимать попытки переломить сложившееся положение на поле боя.

Согласно другим утекшим документам, запасы ракет советского образца для С-300 и "БУК", которые составляют 89% всех запасов, с помощью которых Украина защищается от большинство истребителей и некоторых бомбардировщиков должны полностью закончиться к 3 маю — середине апреля, говорится в одном из документов.

В таком случае Москва может посчитать, что уже безопасно использовать свою дорогостоящую авиацию и непосредственно угрожать наземным силам ВСУ.

Реакция Украины

Эти сообщения прокомментировал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, Украина действительно испытывает дефицит зенитных боеприпасов, но вместе с тем он считает, что поставки западных систем могли бы восполнить такой дефицит Сил обороны Украины.

Чтобы укрепить украинские ПВО на минувшей неделе администрация президента США Джо Байдена анонсировала поставки боеприпасов и ПВО на сумму 2,6 млрд долларов.

Напомним, что США анонсировали поставки вооружений Украине на сумму 2,6 млрд долларов. Новые поставки предусматривают передачу ВСУ высокоточных авиационных боеприпасов, радаров, ракет для ПТРК и прочего.

Пасхальное "перемирие" помогло бы российским войскам установить контроль над Бахмутом и остановить будущее контрнаступление ВСУ.