2,6 млрд доларів для України: США оголосять про новий пакет військової допомоги у понеділок, — ЗМІ

За словами журналістів, пакет міститиме високоточні авіаційні боєприпаси, радари, протитанкові ракети та різне технічне обладнання.

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Сполучені Штати у понеділок 3 квітня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд доларів. Про нього оголосять уже у понеділок. Про це пише видання Reuters із посиланням на трьох анонімних американських чиновників.

Повідомляється, що новий пакет військової допомоги США може містити радари спостереження за повітряним простором, протитанкові ракети та бензовози. Крім того, туди додадуть танкові боєприпаси.

Також, як пише видання, планується додати високоточні авіаційні боєприпаси, ремонтно-евакуаційні машини, мостове обладнання, яке Україна використовуватиме для контрнаступу.

Джерела також зазначили, що сума пакета список може змінитися.

За словами журналістів, 2,1 млрд доларів для пакета допомоги візьмуть із фонду Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не брати із запасів американської армії.

Крім того, як повідомляється, 500 млн доларів, що залишилися, виділить президентське управління з вилучення коштів. Воно дає змогу відправляти в Україну поточні запаси армії США у надзвичайній ситуації.

Раніше видання Defens News повідомило, що США бояться "глушилок" та кібератак Китаю та РФ. Американські військові побоюються не лише ворожих ракет, а й технологій для придушення зв'язку чи злому комп'ютерних систем.

Журналісти Bloomberg заявили, що в армії США лише половина винищувачів F-35 придатна для виконання завдань. В останні роки в армії США знижується відсоток готових до виконання завдань літаків, також падають показники виробництва нових винищувачів F-35.