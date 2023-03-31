В армії США лише половина винищувачів F-35 придатна для виконання завдань, – Bloomberg

Останні роки в армії США знижується відсоток готових до виконання своїх задач літаків, так само падають показники виробництва нових винищувачів F-35.

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За даними Пентагону, лише 50% винищувачів 5 покоління вважаються придатними для польотів, що значно нижче цільового показника в 65%. Про це повідомляє Bloomberg.

Генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США Майкл Шмідт заявив, що станом на лютий середньомісячна кількість готових до виконання завдань літаків складала 53,1% з понад 540 літаків. Під "готовими до виконання завдань" мається на увазі здатність виконувати демонстраційні польоти, бойові дії, навчальні та тестові місії.

При цьому лише менше ніж 30% винищувачів F-35 готові до виконання всіх своїх місій.

"Це неприйнятно, і максимізація готовності є моїм основним пріоритетом", — сказав Шмідт.

Генерал ставить своєю ціллю підвищити рівень готовності принаймні на 10% впродовж наступних 12 місяців. За останні три роки показник готовності тільки знижувався. Як зазначають у виданні, у 2020 фінансовому році повна готовність складала близько 39%, а часткова — 69%. Також наразі невідомо, чи означають показники готовності тимчасове падіння, чи це початок довготривалої тенденції. Раніше серед причин падіння показників були відсутність запчастин, а також часті несправності двигуна, який ламався частіше, ніж очікувалось.

Зазначається, що Lockeed Martin у 2022 році поставив замовникам лише 50% літаків від плану — це найгірший результат за останні 6 років. Серед причин є те, що виробник двигунів Pratt and Whitney постачає агрегати із запізненням. Також у F-35 виявили проблему з охолодженням систем, що змушує більше використовувати силову установку. Цей процес зменшує ресурс двигунів. Пентагон прийняв рішення оновити систему охолодження.

Нагадаємо, 29 березня ЗМІ писали, що винищувачі F-35 мають проблему з вібрацією у двигунах.

10 січня Канада оголосила план закупити 88 винищувачів F-35 на суму понад 19 млрд доларів. Вартість одного літака складатиме близько 100 млн доларів.