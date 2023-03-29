Відмова двигуна у F-35: експерти розповіли, що не так із найновішими винищувачами США

Ще 2020 року було встановлено, що двигуни F135 мають проблеми з вібрацією. Однак у компанії Pratt & Whitney назвали вібрацію силової установки "гармонічним резонансом".

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Під час передпродажних випробувань багатофункціонального винищувача 5-го покоління F-35 у березні 2020 року у літака відмовив двигун. Таким чином, ще кілька років до того, як у Техасі F-35 не зміг вдало приземлитися, було встановлено, що перед відмовою силова установка F135 неприємно вібрувала. Про те, з якими проблемами зіткнулися розробники новітнього винищувача, розповіли 28 березня оглядачі Defense News.

Журналісти звернулися за коментарями до компанії Pratt & Whitney, що належить Raytheon, яка є виробником двигунів F135 для літаків F-35. Там повідомили, що після інциденту в 2020 році вони одразу поінформували Офіс програмного управління (JPO), після чого військові служби розпочали повне інженерне обстеження літака.

Вібрація двигуна F135

Через чотири місяці розслідувань інженери дійшли висновку, що двигуни літака потребують додаткових процедур приймання, оскільки вони мали проблеми з вібрацією. Проте ця проблема з двигуном, яку Pratt & Whitney називають "гармонічним резонансом", також призвела до аварії винищувача F-35B 15 грудня 2022 року. І хоча після цього Пентагон призупинив поставки нових двигунів F-35 і виробництво нових літаків, 14 березня 2023 року поставки відновилися.

Американський винищувач 5-го покоління F-35 Фото: UK Army

У компанії заявили, що двигун через грудневу пригоду пройшов "випробування, перевірку та процедури щодо усунення наслідків", які були введені після відмови двигуна у 2020 році. Але тут же додали, що інцидент у Техасі "дозволив отримати нові знання, які вперше виявилися під час льотних випробувань".

Тим часом Пентагон наполягає на тому, щоб модернізувати двигуни винищувачів для більшої потужності та ефективнішого охолодження. В якості альтернативи військові розглядали двигун від General Electric Aviation, але в результаті відкинули його як надто дорогий, порівняно з двигуном від Pratt & Whitney.

Спадщина радянських інженерів

Існує припущення, що проблема двигунів F135 криється в спадщині радянських технологій, які застосовувалися в літаках Як-141, що був здатний здійснювати горизонтальний і вертикальний зліт за рахунок відхилення сопла двигуна вниз під кутом 90 градусів. Ймовірно, американські інженери доопрацювали ідеї "ОКБ Яковлєва", з яким співпрацювали з 1991 по 1997 рік, тим більше, що вони самі зізналися у намірах вивчити напрацювання Як-141. Проте фахівці Pratt & Whitney радикально змінили конструкцію поворотного сопла двигуна літака, тому про причинно-наслідковий зв'язок із радянськими напрацюваннями можна говорити лише гіпотетично.

Радянський винищувач Як-141

Нагадаємо, Південна Корея продовжує випробовувати свій винищувач KF-21 Boramae, який ставитиметься до покоління 4++. Останнім часом експерти зазначають, що південнокорейські інженери здатні створювати сучасну авіаційну техніку, яка здатна конкурувати на світовому ринку з відомими американськими зразками.