Літак-довгобуд: у Південній Кореї провели випробування винищувача KF-21 (відео)

Два прототипи південнокорейських винищувачів випробували застосування озброєння. Зокрема, перший літак зробив запуск ракети класу "повітря-повітря", а другий — відкрив вогонь з 20-мм гармати.

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Південна Корея продовжує випробовувати винищувач KF-21 Boramae ("Сокіл"), роботи над яким конструктори країни розпочали ще на початку 2010-х. У випробуванні взяли участь другий та третій прототип літака, при цьому другий винищувач запустив ракету класу "повітря-повітря" Meteor, а третій продемонстрував роботу 20-мм гармати. Про це 28 березня повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

За даними Управління програми оборонних закупівель (DAPA), після зльоту з 3-го льотного навчального крила ВПС країни в Сачхоні прототипи пройшли окремі випробування у водах біля південного узбережжя країни, за 300 кілометрів на південь від Сеула. Зазначається, що зараз у випробуваннях беруть участь чотири прототипи, але до 2026 року Південна Корея планує побудувати ще два винищувачі.

"Випробування другого прототипу були спрямовані на перевірку того, чи зможе випробувальна ракета середньої дальності Meteor відокремитися від реактивного літака без будь-яких проблем. Під час другого випробування було зроблено близько 100 пострілів з кулемета, встановленого на третьому прототипі", — йдеться у публікації.

Крім того, в DAPA заявили, що під час випробувань вивчалися можливі зміни в конструкції, двигуні та аеродинамічних характеристиках літака під час застосування зброї, щоб забезпечити його експлуатаційну стабільність та безпеку.

Що відомо про південнокорейський літак

Корейські інженери відносять багатофункціональний KF-21 Boramae до винищувачів 4++ покоління. Це одномісний дводвигуновий винищувач з рознесеним подвійним кілем та можливістю розташування озброєння у внутрішніх відсіках літака, тому зовні він нагадує перший у світі серійний винищувач 5 покоління від компанії Lockheed Martin F-22 Raptor.

Багатоцільовий винищувач п'ятого покоління F-22 Raptor

Прототип винищувача KF-21 Boramae

Метою створення машини була заміна застарілих F-4 Phantom II та F-5 Freedom Fighter/Tiger II, які, як і раніше, перебувають на озброєнні Південної Кореї.

ТТХ машини

Довжина KF-21 Boramae складає 16,9 метра, розмах крила – 11,2 метра, висота літака – 4,7 метра. Виробники заявляють, що максимальна злітна маса літака становить 25,4 тонни — це означає, що корейський "Сокіл" легший за російський Су-35 на 10 тонн і американський F-35A на 5 тонн. При цьому максимальна швидкість машини повинна досягати 1,9 Маха (2300 км на годину). Заявлена дальність польоту – до 2 900 км.

Тактико-технічні характеристики KF-21

Озброєння KF-21

Повідомляється, що KF-21 Boramae отримає 10 точок підвіски озброєнь, а максимальне корисне навантаження винищувача досягає 7700 кг. На озброєння планують поставити керовані ракети класу "повітря-повітря" Meteor, IRIS-T, а також AIM-120 з дальністю до 180 км. Для поразки наземних цілей корейські фахівці хочуть оснастити літак ракетами TAURUS KEPD із заявленою дальністю дії понад 500 км.

Випробування KF-21

Перший політ досвідченого KF-21 відбувся 19 липня 2022 року. Машина провела у повітрі 33 хвилини, за цей час були протестовані основні льотні та маневрові характеристики. 17 січня 2023 року південнокорейський "Сокіл" вперше подолав швидкість звуку — політ тривав менше години, під час польоту прототип піднявся на висоту 12 км, де розвинув швидкість 1224 км/год.

Загалом випробування проходять успішно, а експерти зазначають, що південнокорейські інженери здатні створювати сучасну авіаційну техніку, яка може конкурувати на світовому ринку з відомими американськими, європейськими та російськими зразками.

Нагадаємо, у квітні 2021 року південнокорейська компанія Korea Aerospace Industries у Сачхоні презентувала перший винищувач KF-21, який вони розробляли спільно з Індонезією. Як заявляли розробники, нова машина має перевершувати американський літак F-35.