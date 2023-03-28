Самолет-долгострой: в Южной Корее провели испытание истребителя KF-21 (видео)

Два прототипа южнокорейских истребителей испытывали применение вооружения. В частности первый самолет произвел запуск ракеты класса "воздух-воздух", а второй — открыл огонь из 20-мм орудия.

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Южная Корея продолжает испытывать свой истребитель KF-21 Boramae ("Сокол"), работы над которым конструкторы страны начали еще в начале 2010-х. В испытании приняли участие второй и третий прототип самолета, при этом второй истребитель запустил ракету класса "воздух-воздух" Meteor, а третий продемонстрировал работу 20-мм орудия. Об этом 28 марта сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Управления программы оборонных закупок (DAPA), после взлета с 3-го летного учебного крыла ВВС страны в Сачхоне прототипы прошли отдельные испытания в водах у южного побережья страны, в 300 километрах к югу от Сеула. Отмечается, что в настоящее время в испытаниях участвуют четыре прототипа, но к 2026 году Южная Корея планирует построить еще два истребителя.

"Испытания второго прототипа были направлены на проверку того, сможет ли испытательная ракета средней дальности Meteor отделиться от реактивного самолета без каких-либо проблем. В ходе второго испытания было произведено около 100 выстрелов из пулемета, установленного на третьем прототипе", — говорится в публикации.

Кроме того в DAPA заявили, что в ходе испытаний изучались возможные изменения в конструкции, двигателе и аэродинамических характеристиках самолета во время применения оружия, чтобы обеспечить его эксплуатационную стабильность и безопасность.

Что известно о южнокорейском самолете

Корейские инженеры относят многофункциональный KF-21 Boramae к истребителям 4++ поколения. Это одноместный двухдвигательный истребитель с разнесенным двойным килем и возможностью расположения вооружения во внутренних отсеках самолета, поэтому внешне он напоминает первый в мире серийный истребитель 5 поколения от компании Lockheed Martin F-22 Raptor.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor

Прототип истребителя KF-21 Boramae

Целью создание машины была замена устаревших F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter/Tiger II, которые по-прежнему состоят на вооружении Южной Кореи.

ТТХ машины

Длина KF-21 Boramae составляет 16,9 метра, размах крыла – 11,2 метра, высота самолета – 4,7 метра. Производители заявляют, что максимальная взлетная масса самолета составляет 25,4 тонны — это значит что корейский "Сокол" легче российского Су-35 на 10 тонн и американского F-35A на 5 тонн. При этом максимальная скорость машины должна достигать 1,9 Маха (2300 км в час). Заявленная дальность полета — до 2 900 км.

Тактико-технические характеристики KF-21 Boramae

Вооружение KF-21

Сообщается, что KF-21 Boramae получит 10 точек подвески вооружений, а максимальная полезная нагрузка истребителя достигает 7 700 кг. На вооружение планируют поставить управляемые ракеты класса "воздух-воздух" Meteor, IRIS-T, а также AIM-120 с дальностью до 180 км. Для поражения наземных целей корейские специалисты хотят оснастить самолет ракетами TAURUS KEPD с заявленной дальностью действия более 500 км.

Испытания KF-21

Первый полет опытного KF-21 состоялся 19 июля 2022 года. Машина провела в воздухе 33 минуты и за это время были протестированы основные летные и маневренные характеристики. 17 января 2023 южнокорейский "Сокол" впервые преодолел скорость звука — полет продолжался меньше часа, и за это время прототип поднялся на высоту 12 км, где развил скорость 1224 км/ч.

В целом испытания проходят успешно, а эксперты отмечают, что южнокорейские инженеры способны создавать современную авиационную технику, которая весьма способна конкурировать на мировом рынке с известными американскими, европейскими и российскими образцами.

Напомним, в апреле 2021 южнокорейская компания Korea Aerospace Industries в Сачхоне презентовала первый истребитель KF-21, который они разрабатывали совместно с Индонезией. Как заявляли разработчики, новая машина должна превосходить американский самолет F-35.