Отказ двигателя у F-35: эксперты рассказали, что не так с новейшими истребителями США

Еще в 2020 году было установлено, что двигатели F135 имеют проблемы с вибрацией. Однако в компании Pratt & Whitney назвали вибрацию силовой установки "гармоническим резонансом".

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Во время предпродажных испытаний многофункционального истребителя 5-го поколения F-35 в марте 2020 года у самолета отказал двигатель. Таким образом еще несколько лет до того, как в Техасе F-35 не смог удачно приземлиться, было установлено, что перед отказом силовая установка F135 неприятно вибрировала. О том с какими проблемами столкнулись разработчики новейшего истребителя рассказали 28 марта обозреватели Defense News.

Журналисты обратились за комментариями в компанию Pratt & Whitney, принадлежащая Raytheon, которая является производителем двигателей F135 для самолетов F-35. Там сообщили, что после инцидента в 2020 году они сразу же проинформировали Офис программного управления (JPO), после чего военные службы приступили к полному инженерному обследованию самолета.

Вибрация двигателя F135

Спустя четыре месяца расследований инженеры пришли к выводу, что двигатели самолета нуждаются в дополнительных процедурах приемки, так как они имели проблемы с вибрацией. Однако данная проблема с двигателем, которую Pratt & Whitney называют "гармоническим резонансом", также привела к аварии истребителя F-35B 15 декабря 2022 года. И хотя после этого Пентагон приостановил поставки новых двигателей F-35 и производство новых самолетов, 14 марта 2023 поставки возобновились.

Американский истребитель 5-го поколения F-35 Фото: UK Army

В компании заявили, что двигатель из-за декабрьского происшествия прошел "испытания, проверку и процедуры по устранению последствий", которые были введены после отказа двигателя в 2020 году. Но тут же добавили, что инцидент в Техасе "позволило получить новые знания, которые впервые проявились в ходе летных испытаний".

Между тем Пентагон настаивает на том, чтобы модернизировать двигатели истребителей для большей мощности и более эффективного охлаждения. В качестве альтернативы военные рассматривали двигатель от General Electric Aviation, но в итоге отвергли его как слишком дорогой по сравнению с двигателем от Pratt & Whitney.

Наследие советских инженеров

Существует предположение, что проблема двигателей F135 кроется в наследии советских технологий, которые применялись в самолетах Як-141, что был способен осуществлять как горизонтальный, так и вертикальный взлет за счет отклонения сопла двигателя вниз под углом 90 градусов. Вероятно, американские инженеры доработали идеи "ОКБ Яковлева", с которым сотрудничали с 1991 по 1997 год, тем более что они сами признались в намерениях изучить наработки Як-141. Однако специалисты Pratt & Whitney радикально изменили конструкцию поворотного сопла двигателя самолета, поэтому о причинно-следственной связи с советскими наработками можно говорить лишь гипотетически.

Советский истребитель Як-141

Напомним, Южная Корея продолжает испытывать свой истребитель KF-21 Boramae, который относиться к поколению 4++. В последнее время эксперты отмечают, что южнокорейские инженеры способны создавать современную авиационную технику, которая весьма способна конкурировать на мировом рынке с известными американскими образцами.