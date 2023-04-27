"Зіпсували все": російські царі минулого задушили б теперішній режим Кремля, — Резніков

За словами Міністра, Україна де-факто є членом НАТО. А після війни наші інструктори будуть найкращими в Альянсі.

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Російські царі минулого задушили теперішній режим Володимира Путіна, оскільки він знищив практично все, що вони будували сотні років. Про це розповів глава Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Резнікова, Кремль говорив, що "червоною лінією" є розширення кордону з НАТО. Однак і її перейшли, і Москва нічого не зробила. Ситуація для кремлівського режиму стала гіршою.

"Вони зіпсували все, що тільки можна було. Візьмемо будь-яку лінійку царів Російської імперії, які будували Росію, "велику імперію" — я думаю, вони б самі задушили чинний режим", — сказав Резніков.

За його словами, Україна, хоч і не юридична, також стала країною НАТО. Тепер вона має системи ППО Patriot, а її військові проходять навчання в країнах Альянсу.

"Оновлений режим Кремля буде зацікавлений, щоб Захід пішов на поступки, бо їм нема куди подітися. Або їх дотисне "дружній" Китай. І все", — сказав Резніков.

Міністр також зазначив, що після війни українські інструктори будуть найкращими інструкторами в НАТО.

Нагадаємо, що в тому ж інтерв'ю Резніков сказав, що радянські системи протиповітряної оборони вимагають поповнення запасів ракет. Київ може вичерпати запаси ракет для ЗРК "Бук" до 13 квітня, а для C-300 — до 3 травня, йшлося у злитих "секретних документах" Пентагону. За такого сценарію кількість незахищених об'єктів зросте до більш ніж 40.

Крім того, за словами міністра, у майбутньому Україна обов'язково отримає бойову авіацію від країн-союзників, але перш партнерам доведеться прийняти рішення, хто і скільки літаків зможе передати. Першорядне завдання України та партнерів — це забезпечення вже отриманої військової техніки запчастинами, ремонтом та боєприпасами.