ПАСЕ призвала страны-члены ассамблеи признать депортацию украинских детей геноцидом

Организация создаст специальный Аd hoc комитет, который позволит парламентариям способствовать улучшению положения детей Украины, где бы они ни находились.

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В четверг, 25 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию о положении детей Украины и призывает страны-члены признать депортацию украинских детей Россией геноцидом. Об этом сообщает в собственном Facebook народный депутат, член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Она напомнила, что ПАСЕ уже приняла в 2023 году Резолюцию №2495, а сейчас новый документ содержит дополнительные положения по защите украинских детей, где бы они ни находились.

"Важно, что документ обновил положение о том, что депортация детей Украины является военным преступлением, преступлением против человечности и содержит признаки геноцида", — подчеркнула Евгения Кравчук.

Новая Резолюция ПАСЕ по украинским детям — детали

В новой Резолюции подчеркнута важность и необходимость усиления политической поддержки, в том числе гуманитарных организаций, которые занимаются защитой перемещенных детей. Кроме того, Резолюция поддержала инициативу Bring Kids Back UA и создание Международной коалиции стран по возвращению маленьких украинцев.

Парламентская ассамблея призывает:

принять на уровне национальных парламентов заявления и/или резолюции, признающие депортации, насильственные перемещения и неоправданные задержки с репатриацией украинских детей геноцидом;

информировать Украину о пересечении границы гражданами Российской Федерации, которые незаконно усыновили или установили опекунство над украинским ребенком;

ввести и обеспечить дальнейшее соблюдение санкций против РФ и Беларуси, а также включить в санкционные списки лиц, причастных к депортации украинских детей;

оценить участие представителей медиа в пропагандистских кампаниях, организованных Россией и Беларусью в отношении депортированных украинских детей, с целью принятия соответствующих мер, например, об отказе в аккредитации и допуске на публичные мероприятия.

Кроме того, Ассамблея усилит сотрудничество путем создания Аԁ hoc комитета, который позволит парламентариям способствовать улучшению положения детей Украины, где бы они ни находились.

Депортация украинских детей

Депортация украинских детей — одно из военных преступлений России, за которое Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

С самого начала российской агрессии в Украине РФ депортировала на подконтрольные территории тысячи украинских детей, и сейчас эта цифра колеблется от более 19,5 тысяч до 307 тысяч, по информации, опубликованной в Википедии. Детей вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

27 апреля 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России.

27 ноября 2023 года в ПАСЕ начал работать специальный комитет по положению украинских детей, который работает над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, депортации и похищения украинских детей.

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