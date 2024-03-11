У віддалені райони РФ: українцям в окупації загрожує депортація, — британська розвідка

За даними відомства, нещодавні заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва вказують на те, що окремих українців можуть відправити до віддалених районів країни у зв'язку з відмовою отримати російський паспорт.

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Життя під російською окупацією стає дедалі жахливішим для українців, які не бажають приймати російське громадянство. Згідно зі звітом Оборонної розвідки Міноборони Великої Британії від 11 березня, тим, хто відмовився від паспортів РФ, загрожує депортація у віддалені регіони Росії.

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"Приречені на холодну смерть": на ТОТ ворог видає вугілля в обмін на паспорт РФ, — ЦНС

За даними британських військових, 2,8 мільйона осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), уже отримали російські паспорти. Росія цинічно використовує доступ до соціальних послуг та охорони здоров'я як інструмент примусу до "паспортизації".

У квітні 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що ставить українців, які не мають російського паспорта, у становище іноземців або осіб без громадянства. З 1 липня 2024 року їхнє перебування на ТОТ стане незаконним.

Нещодавні заяви Дмитра Медведєва, заступника голови Ради національної безпеки Росії, вказують на те, що окремих українців можуть відправити у віддалені райони РФ, зазначають британські військові.

"Кремль проводить невпинну політику русифікації у ТОТ. В іншому указі про військові округи від 26 лютого 2024 року йдеться, що ТОТ тепер увійде до складу Південного військового округу Росії. Кремль прагне зробити інтеграцію ТОТ до складу Російської Федерації незворотною", — йдеться у звіті британської розвідки.

Чи є злочинцями українці, які отримали паспорти РФ в окупації

Важливо зазначити, що отримання паспорта РФ під тиском окупантів не є добровільним актом. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошує, що така процедура має розглядатися як насильницька. Тому не можна вважати всіх людей, які отримали паспорти РФ, злочинцями.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українці, які вимушені отримати паспорт РФ для виживання, не переслідуватимуться за законом.