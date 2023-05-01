"Ніхто не виграє": у Зеленського розповіли, що чекає на українців за отримання паспортів РФ

Як розповів радник голови ОП Михайло Подоляк, тих, хто отримав російський документ, щоб вижити, не переслідуватимуть за законом. Відповідати доведеться колаборантам.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не переслідуватиме громадян, які отримали російський паспорт, щоб уникнути виживання на окупованій території. Відповідну посаду Подоляк опублікував у понеділок, 1 травня, у своєму Twitter-акаунті.

"У порадах представників держави Дмитра Лубінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, — беріть", — пояснив радник голови ОП.

За його словами, принципова позиція не брати російський паспорт заслуговує на найвищу оцінку, проте Україна не виграє від ще більшої кількості полонених і закатованих громадян.

Громадян, які отримають примусовий паспорт не переслідуватимуть за законом. Відповідати доведеться тим, хто:

активно співпрацював із російськими окупантами;

обіймав посади в окупаційних адміністраціях;

допомагав в організації псевдореферендумів;

під камери брав російський паспорт.

Рекомендації Ірини Верещук щодо російських паспортів

1 травня віцепрем'єрка України Ірина Верещук написала у своєму Telegram-каналі повідомлення, в якому порадила українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не брати російські паспорти.

"Мої рекомендації українцям на ТОТ залишаються незмінними: російські паспорти не брати; з окупантами не співпрацювати; за можливості виїхати; чекати ЗСУ", — написала Верещук.

Українцям на окупованих територіях порадили брати російські паспорти

30 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українцям, які вимушено мешкають на тимчасово окупованих територіях, потрібно брати російський паспорт. За словами омбудсмена, документ треба брати для того, щоби вижити.

Парламентарій також повідомив, що Верховна Рада вже працює над новим проєктом закону, який дозволятиме українцям, які отримали паспорти РФ, відмовитися від громадянства країни-агресора та отримати новий український паспорт.

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Новий указ Путіна: як РФ намагається змусити українців взяти російські паспорти, — експертка

Нагадаємо, 27 квітня президент РФ Володимир Путін видав указ, в якому українці без російського громадянства, які проживають на окупованих українських теренах, визнаються "іноземцями".

Також нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що у Росії в ізоляторі у місті Владикавказ тримають 25-річну українку Леніє Умерову. Дівчина перебуває за ґратами з кінця 2022 року через те, що живучи в Криму, не оформила собі російський паспорт.