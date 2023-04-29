Новий указ Путіна: як РФ намагається змусити українців взяти російські паспорти, — експертка

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, в якому українці без російського громадянства, які проживають на окупованих українських територіях, визнаються "іноземцями". Фокус спитав у правозахисниці Альони Луньової, які ризики це несе для громадян України і чи буде Росія масово їх депортувати, якщо вони не візьмуть паспорти.

Related video

27 квітня президент РФ Володимир Путін видав указ, в якому громадяни України на окупованих територіях, що не взяли російські паспорти, визнаються "іноземцями".

Якщо точніше, "іноземними громадянами" вважаються українці, що постійно проживали у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях або проживали раніше та виїхали до Росії. Також "іноземцями" стають ті українці, що хочуть зберегти власне громадянство.

Як вважає директорка з адвокації Центра прав людини ZMINA Альона Луньова, Москва в такий спосіб переслідує конкретну ціль — збільшити темпи паспортизації на окупованих територіях.

"Це послідовна лінія державної політики Російської Федерації по навʼязуванню громадянства РФ і примусовій паспортизації громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або виїхали до Росії", — коментує правозахисниця.

Москва може обмежити надання базових послуг українцям без громадянства РФ Фото: ТАСС

Експертка впевнена, що Москва йде на такі кроки, бо темпи паспортизації не такі високі, як очікували росіяни. Втім, підтвердити або спростувати цю інформацію неможливо. Єдині джерела інформації щодо питань паспортизації на загарбаних територіях — це російські державні органи або окупаційна влада, але їх статистика буде значно завищеною, підкреслює Луньова [наприклад, в березні цього року так званий "губернатор" Херсонської області Володимир Сальдо стверджував, що російські паспорти отримали понад 90 тис. людей в регіоні].

Паспортизація, а не виселення

Указ, що його підписав лідер країни-агресора, написаний дуже заплутано, тому зрозуміти всі нюанси оприлюдненого документа важко. На думку правозахисниці, це може бути зроблено навмисно.

Так, з тексту указу незрозуміло, в який строк українці мають отримати громадянство РФ. Більшість ЗМІ вказують, що остаточною датою, коли люди мають визначитись щодо отримання російського паспорта, є 1 липня 2024 року. Втім, Луньова, посилаючись на документ, підкреслює, що ця дата стосується лише дійсно іноземних громадян, які на момент окупації територій проживали в цих регіонах на підставі виданих Україною документів.

Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот

Натомість в указі йдеться про те, що примусове видворення громадян України, які прирівнюються до іноземців, забороняється. Тобто масово депортувати українців без російських паспортів, скоріш за все, Москва не буде, припускає правозахисниця. Однак Кремль може робити такі поодинокі "акції" з натяком на їх масштабування, щоб залякати людей.

"Схоже, що основна мета цього указу — створення атмосфери страху і сприяння тому, щоб українці боялись, що їх фактично зможуть витурити з їхньої землі, якщо вони не отримають російських паспортів", — наголошує співрозмовниця Фокусу.

У Москви немає мети повністю позбавитись від місцевих мешканців на окупованих територіях, вважає правозахисниця, тому й варіант депортації не розглядається. Як відомо, на території країни-агресора й зараз багато громадян України, які виїхали самі через бойові дії чи яких депортували. І Росія не квапиться відпускати їх додому, навіть якщо в людей є таке бажання.

З початку вторгення сотні тисяч українців опинились на території РФ, і Москва не квапиться відпускати їх додому

Наступний крок

Російська Федерація вже має досвід Криму і знає, як впливати на українців, які не хочуть отримувати громадянство РФ. Наступним кроком Москви, на думку експертки, буде обмеження доступу до реалізації базових прав людей без російських паспортів. Наприклад, отримати якісь медичні послуги без громадянства РФ буде майже неможливо [в Херсонській області й зараз медичну страховку дають тільки українцям з російськими паспортами, розповідають джерела Фокусу].

"Окупанти вже й так багато чого зробили, щоб українці вимушені були взяти той "аусвайс". Але все одно залишаються люди, які навіть в такій ситуації відмовляються від російських паспортів. Думаю, що якраз на них і спрямований цей указ", — резюмує Луньова.

Нагадаємо, правозахисники розказали Фокусу, чи всіх громадян Росії, яких Москва заселяє на українські території, вдасться виселити після деокупації регіонів. На думку експертів, частина росіян дійсно може залишитись в Україні навіть після закінчення війни.