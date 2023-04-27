РФ заселяє окуповані регіони росіянами. Чи всіх вдасться депортувати з України — думка експертів

За роки окупації Росія перемістила до Криму майже 1 млн своїх громадян. Зараз Москва активно заселяє людей у Луганську область. Чи зможемо ми депортувати всіх росіян після деокупації регіонів, якщо вони самостійно не виїжджатимуть за межі країни? Фокус спитав про це в правозахисників і юристів.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 26 квітня написала у себе в Telegram-каналі про те, що російські загарбники намагаються вплинути на етнічний склад населення в окупованих регіонах України. За її словами, для цього РФ перекидає людей різних національностей зі своїх віддалених республік, переважно йдеться про малозабезпечені верстви населення. Найбільш активно подібні заходи застосовуються на території Луганської області.

Таку практику не назвеш новою. З 2014 року Росія переміщувала своїх громадян у Крим, Донецьку та Луганську області. Ще влітку 2021 року керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко писав, що за роки окупації АР Крим та міста Севастополь наявне населення півострова внаслідок міграції з РФ зросло щонайменше на 1 млн осіб.

Постає питання, що буде з цими людьми після деокупації українських територій, якщо вони не встигнуть або навіть не захочуть самостійно виїхати? Хто з них нестиме відповідальність? І чи є в України всі правові важелі, можливості й ресурси для того, щоб примусово виселити всіх громадян Росії, що вʼїхали до нас в незаконний спосіб? Фокус поговорив про це з правозахисниками і юристами.

За 9 років окупація Росія встигла заселити велику кількість своїх громадян

Кого Росія переселяє на окуповані землі України?

Вʼячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод (ЦГС), вважає, що Москва не спирається саме на етнічний фактор при переміщенні своїх громадян.

"З погляду російської ідеології українці, які живуть на цих територіях, і є "росіянами", яких треба, так би мовити, "повернути" до російської ідентичності. Саме на це спрямована пропаганда країни-агресора, і виділяються значні фінансові ресурси. Інакше кажучи, Москва не вважає мешканців окупованих регіонів етнічно чужими, яких треба заміняти на більш лояльне населення", — коментує експерт.

Ліхачов впевнений, що в питанні переміщення осіб йдеться саме про конкретні професії й спеціальності, які потрібні окупантам на загарбаних ними територіях. Для цього в ту ж Луганську або Донецьку області заохочують переселятись людей, чий фах повʼязаний з будівництвом і промисловістю, щоб залучити їх до створення певної інфраструктури.

Багато українців були змушені залишити свої домівки на окупованих територіях. В їх будинки заселяються громадяни РФ Фото: Telegram

З тим, що окупаційна влада заселяє регіони конкретними фахівцями, погоджується Андрій Яковлєв, адвокат та експерт Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ). Експерт перераховує, кого зі своїх громадян Росія хоче бачити на загарбаних територіях. Це:

вчителі. "Перше, що вони роблять — завозять вчителів, щоб навчати дітей вже з певними ідеологічними складниками", — пояснює він;

співробітники правоохоронних органів;

судді;

будівельники;

інші люди, які самі хочуть переїхати та для яких створюють умови.

Заміщення населення громадянами країни-агресора несе великі ризики для України, впевнений Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ).

"Це вимивання української ідентичності, проголошення того, що там наче живе російське населення", — пояснює він.

Павліченко вважає, що Росія намагається заселити своїх громадян, щоб подолати той опір, який українці чинять окупаційному режиму в той чи інший спосіб.

Олександр Павліченко вважає, що Росія намагається знищити українську ідентичність на окупованих територіях

Чи нестимуть відповідальність росіяни, які заселяються в окуповані регіони?

Експерти вважають, що важливо відразу відокремити, про кого конкретно йдеться. Якщо ми говоримо про тих, хто безпосередньо брав участь в окупації регіонів і впроваджував окупаційний режим, то вони самі спробують виїхати якнайшвидше, а якщо не зможуть, то, скоріш за все, будуть нести відповідальність за свої дії на території України.

Інша ситуація з пересічними громадянами РФ, хто не воював, а на окупованих територіях займався цивільною роботою — ті ж вчителі, будівельники чи газозварники. Але, як пояснює адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов, всі ці люди також порушили законодавство України, тому що заїхали на територію країни не через державні прикордонні пункти пропуску. Це передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність (позбавлення волі на строк до 5 років).

Важливо розуміти, що Росія, яка цілеспрямовано заміщає місцевих мешканців власними громадянами, порушує міжнародну Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Андрій Яковлєв з МІПЛ впевнений, що ті люди, які з 2014 року по сьогодні з власної волі заселяються на окуповані території України, можуть розглядатись як співучасники цього воєнного злочину. Але в кожному випадку провину людини треба доводити індивідуально.

Росіяни приїжджають до окупованих територій на будівництво і створення інфраструктури

Проте в Україні навряд буде такий ресурс, щоб детально розслідувати кожну справу і вести судові процеси, якщо не йдеться про відвертих пропагандистів і представників окупаційної влади.

"На сьогодні Генеральна прокуратура України вже відкрила понад 72 тис. справ щодо різних епізодів воєнних злочинів. Я не думаю, що хтось ще буде додатково розслідувати індивідуальну шкоду, яку міг нанести умовний працівник газової служби у в тому же Сєвєродонецьку", — коментує правозахисник Вʼячеслав Ліхачов.

Чи зможуть росіяни залишитись на території України після деокупації?

Як би парадоксально це не звучало, але така ймовірність дійсно існує, припускають опитані Фокусом експерти. В цьому питанні роль відіграють декілька важливих факторів:

Кількість людей, яка залишиться. Як правова держава, Україна не може собі дозволити просто масово депортувати всіх громадян РФ, хто заїхав в окуповані регіони з 2014 року. "В України є підстави так зробити, бо ці люди в незаконний спосіб заїхали на нашу територію. Але якщо ми говоримо про дійсно масове явище — взяти всіх скопом і депортувати, — то це більше схоже на порушення принципів міжнародного права", — коментує адвокат Микола Максимов. Шлюб з громадянином/громадянкою України. Людина, яка приїхала з РФ, за ці роки могла встигнути створити сімʼю з місцевим мешканцем/кою (насамперед це актуально для Криму, Луганської й Донецької областей), завести тут дитину. Так вона зможе податись на громадянство України на цій підставі. Тривалість проживання. "Візьмемо людину, яка вже довгий час проживає в окупованому українському регіоні, в неї є певні соціальні звʼязки на цій території. І якщо ми умовно будемо виселяти до РФ таку людину, то можуть виникнути проблеми, бо вона поскаржиться до Європейського суду, скаже: "Я вже так давно тут живу, чому мене депортують?" — наводить приклад Яковлєв.

На думку Павліченка, росіяни з такими соціальними звʼязками, з нерухомістю, що вони встигли придбати безпосередньо в українських правовласників в офіційний спосіб, могли б залишатись на території України й після закінчення війни, але без набуття громадянства.

"Це може бути варіант країн Балтії, тобто росіяни зможуть жити тут на відповідних умовах, працювати, але не матимуть права голосу на виборах і не братимуть участь у політичному житті. Якщо вони захочуть набути громадянства, то повинні пройти належні процедурні заходи, а якщо порушать режим перебування, то їх виселять", — коментує правозахисник.

Росія завезла в Крим як мінімум 1 млн своїх громадян

За словами Максимова, варіантом для росіян, які захочуть залишитись, може бути отримання посвідки на тимчасове проживання на території України або інші дозвільні документи, які дають право перебування на території України.

"Варіант із повною примусовою депортацію кудись за межі України виглядає неможливим. Думаю, що їм просто нададуть право відповідно до законодавства на отримання дозвільних документів про право перебування на українській території", — резюмує він.

В України також залишаться механізми міграційної політики, через які можна тиснути на громадян Росії, які не подадуться на дозвіл на проживання чи українське громадянство, додає Андрій Яковлєв. Так, офіційні органи можуть обмежити для росіян або встановити особливі умови надання адміністративних, освітніх і медичних послуг. Це примусить незаконних мігрантів з країни-агресора прийняти рішення щодо перебування на території України.