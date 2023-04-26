Росія намагається змінити етнічний склад на окупованих територіях України – Міноборони

Окупанти переслідують мешканців південних та східних територій, які були захоплені у 2022 році, та продовжують депортувати цивільних українців до РФ.

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Російські загарбники намагаються вплинути на етнічний склад населення в окупованих регіонах України. Про це 26 квітня повідомила у Telegram Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

Для реалізації цієї мети Російська Федерація вирішила перекинути з віддалених регіонів осіб різних національностей. Переважно це представники малозабезпечених верств населення. Найбільші активні такі заходи відбуваються на території Луганської області, яка практично повністю під контролем загарбників.

Представники російських окупаційних адміністрацій всіляко сприяють цьому процесу. Вони забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо.

Не забувають окупанти й влаштовувати переслідування місцевого населення. особливо це стосується тих, кого підозрюють в дотриманні проукраїнських позицій.

"Під різноманітними приводами продовжують депортувати до РФ", – заявила вона.

Такими методами, як додала Маляр, ворог прагне знищити українську державність, а також національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях. Незаконні дії російських загарбників й надалі фіксують та передають до міжнародних інстанцій.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що під час окупації Херсона росіяни вирішили влаштувати підготовку до масової депортації українців до депресивних регіонів Росії. Про це свідчило оголошення воєнного стану на анексованих територіях. Рішення щодо запровадження воєнного стану ухвалив очільник Кремля Володимир Путін. Представники окупаційної адміністрації заявляли, що мешканцям регіону слід "евакуюватися" на лівий берег річки Дніпро нібито через "провокації" з боку української армії.