Россия пытается изменить этнический состав на оккупированных территориях Украины – Минобороны

Оккупанты преследуют жителей южных и восточных территорий, захваченных в 2022 году, и продолжают депортировать граждан Украины в РФ.

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Российские захватчики пытаются повлиять на этнический состав населения в оккупированных регионах Украины. Об этом 26 апреля сообщила в Telegram Анна Маляр, заместитель министра обороны.

Для реализации этой цели Российская Федерация решила перебросить из отдаленных регионов лиц разных национальностей. В основном это представители малообеспеченных слоев населения. Самые активные мероприятия проходят на территории Луганской области, которая практически полностью под контролем захватчиков.

Представители русских оккупационных администраций всячески способствуют этому процессу. Они обеспечивают немедленное размещение семей прибывших, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и т.д.

Не забывают оккупанты и устраивать преследования местного населения. особенно это касается тех, кого подозревают в соблюдении проукраинских позиций.

"Под различными предлогами продолжают депортировать в РФ", – заявила она.

Такими методами, как добавила Маляр, враг стремится уничтожить украинскую государственность, а также национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях. Незаконные действия российских захватчиков и дальше фиксируют и передают в международные инстанции.

Напомним, в октябре 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что во время оккупации Херсона россияне решили устроить подготовку к массовой депортации украинцев в депрессивные регионы России. Об этом свидетельствовало объявление военного положения на аннексированных территориях. Решение о введении военного положения принял глава Кремля Владимир Путин. Представители оккупационной администрации заявляли, что жителям региона следует "эвакуироваться" на левый берег реки Днепр якобы из-за "провокации" со стороны украинской армии.