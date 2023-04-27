РФ заселяет оккупированные регионы россиянами. Всех ли удастся депортировать из Украины — эксперты

За годы оккупации Россия переместила в Крым около 1 млн своих граждан. Сейчас Москва активно заселяет людей в Луганскую область. Сможем ли мы депортировать всех россиян после деоккупации регионов, если они не будут самостоятельно выезжать за пределы страны? Фокус спросил об этом правозащитников и юристов.

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Замминистра обороны Анна Маляр 26 апреля написала у себя в Telegram-канале о том, что российские захватчики пытаются повлиять на этнический состав населения в оккупированных регионах Украины. По ее словам, для этого РФ перекидывает людей разных национальностей из своих отдаленных республик, в основном речь идет о малообеспеченных слоях населения. Наиболее активно подобные мероприятия проводятся на территории Луганской области.

Такую практику не назовешь новой. С 2014 года Россия перемещала своих граждан в Крым, Донецкую и Луганскую области. Еще летом 2021 года руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко писал, что за годы оккупации АР Крым и города Севастополь население полуострова вследствие миграции из РФ выросло по меньшей мере на 1 млн человек.

Вопрос в том, что будет с этими людьми после деоккупации украинских территорий, если они не успеют или даже не захотят самостоятельно уехать? Кто из них будет нести ответственность? И есть ли у Украины все правовые рычаги, возможности и ресурсы для того, чтобы принудительно выселить всех граждан России, въехавших к нам незаконным способом? Фокус побеседовал об этом с правозащитниками и юристами.

За 9 лет оккупации Россия успела заселить большое количество своих граждан

Кого Россия переселяет в оккупированные земли Украины?

Вячеслав Лихачев, член экспертного совета Центра гражданских свобод (ЦОС), считает, что Москва не опирается именно на этнический фактор при перемещении своих граждан.

"С точки зрения российской идеологии украинцы, живущие на этих территориях, и являются "россиянами", которых надо, так сказать, "вернуть" к российской идентичности. Именно на это направлена пропаганда страны-агрессора и выделяются значительные финансовые ресурсы. Другими словами, Москва не считает жителей оккупированных регионов этнически чужими, которых нужно заменять более лояльным населением", — комментирует эксперт.

Лихачев уверен, что в вопросе перемещения лиц речь идет именно о конкретных профессиях и специальностях, необходимых оккупантам на захваченных ими территориях. Для этого в ту же Луганскую или Донецкую области поощряют переселяться людей, чья специальность связана со строительством и промышленностью, чтобы привлечь их к созданию определенной инфраструктуры.

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях. В их дома заселяются граждане РФ Фото: Telegram

С тем, что оккупационные власти заселяют регионы конкретными специалистами, соглашается Андрей Яковлев, адвокат и эксперт Медийной инициативы по правам человека. Эксперт перечисляет, кого из своих граждан Россия хочет видеть на захваченных территориях. Это:

учителя. "Первое, что они делают — завозят учителей, чтобы обучать детей уже с определенными идеологическими составляющими", — объясняет он;

сотрудники правоохранительных органов;

судьи;

строители;

другие люди, которые хотят переехать и для которых создают условия.

Замещение населения гражданами страны-агрессора несет большие риски для Украины, уверен Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

"Это вымывание украинской идентичности, провозглашение того, что там живет российское население", — объясняет он.

Павличенко считает, что Россия пытается заселить своих граждан, чтобы преодолеть то сопротивление, которое украинцы оказывают оккупационному режиму тем или иным способом.

Александр Павличенко считает, что Россия пытается уничтожить украинскую идентичность на оккупированных территориях

Будут ли нести ответственность россияне, которые заселяются в оккупированные регионы?

Эксперты считают, что важно сразу определиться, о ком конкретно идет речь. Если мы говорим о тех, кто непосредственно участвовал в оккупации регионов и внедрял оккупационный режим, то они сами попытаются уехать как можно скорее, а если не смогут, то, скорее всего, будут нести ответственность за свои действия на территории Украины.

Иная ситуация с рядовыми гражданами РФ, кто не воевал, а на оккупированных территориях занимался гражданской работой — те же учителя, строители или газосварщики. Но, как объясняет адвокат юридической компании RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов, все эти люди также нарушили законодательство Украины, потому что въехали на территорию страны вне государственных пограничных пунктов пропуска. Это предусматривает административную или уголовную ответственность (лишение свободы сроком до 5 лет).

Важно понимать, что Россия, целенаправленно замещающая местных жителей собственными гражданами, нарушает международную Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Андрей Яковлев уверен, что те люди, которые с 2014 по сегодняшний день по собственной воле заселяются на оккупированные территории Украины, могут рассматриваться как соучастники этого военного преступления. Но в каждом случае вину человека нужно доказывать индивидуально.

Россияне приезжают в оккупированные территории на строительство и создание инфраструктуры

Однако в Украине вряд ли будет такой ресурс, чтобы детально расследовать каждое дело и вести судебные процессы, если речь идет не об откровенных пропагандистах и представителях оккупационных властей.

"На сегодняшний день Генеральная прокуратура Украины уже открыла более 72 тыс. дел по разным эпизодам военных преступлений. Я не думаю, что кто-то еще будет дополнительно расследовать индивидуальный ущерб, который мог нанести условный работник газовой службы в том же Северодонецке", — комментирует правозащитник Вячеслав Лихачев.

Смогут ли россияне остаться на территории Украины после деоккупации?

Как бы парадоксально это ни звучало, но такой вариант развития событий действительно существует, предполагают опрошенные Фокусом эксперты. В этом вопросе роль играют несколько важных факторов:

Количество оставшихся людей. Как правовое государство, Украина не может себе позволить просто массово депортировать всех граждан РФ, въехавших в оккупированные регионы с 2014 года. "У Украины есть основания так сделать, потому что эти люди незаконно заехали на нашу территорию. Но если мы говорим о действительно массовом явлении — взять всех скопом и депортировать, — то это больше похоже на нарушение принципов международного права", — комментирует адвокат Николай Максимов. Брак с гражданином/гражданкой Украины. Приехавший из РФ человек за эти годы мог успеть создать семью с местным жителем (в первую очередь это актуально для Крыма, Луганской и Донецкой областей), завести здесь ребенка. Таким образом, он сможет податься на гражданство Украины на этом основании. Продолжительность проживания. "Возьмем человека, который уже долгое время проживает в оккупированном украинском регионе, у него есть определенные социальные связи на этой территории. И если мы условно будем выселять в РФ такого человека, то могут возникнуть проблемы, потому что он пожалуется в Европейский суд, скажет: "Я уже давно здесь живу, почему меня депортируют?» — приводит пример Яковлев.

По мнению Павличенко, россияне с такими социальными связями, с недвижимостью, которую они успели приобрести непосредственно у украинских правообладателей официальным способом, могли бы оставаться на территории Украины и после окончания войны, но без гражданства.

"Это может быть вариант стран Балтии, то есть россияне смогут жить здесь на соответствующих условиях, работать, но без права голоса на выборах и без возможности участвовать в политической жизни. Если они захотят приобрести гражданство, то должны пройти надлежащие процедурные меры, а если нарушат режим пребывания, то их выселят", — комментирует правозащитник.

Россия ввезла в Крым как минимум 1 млн своих граждан

По словам Максимова, вариантом для россиян, которые захотят остаться, может быть получение временного вида на жительство на территории Украины или другие разрешительные документы, дающие право пребывания на территории Украины.

"Вариант с полной принудительной депортацией куда-то за пределы Украины выглядит невозможным. Думаю, что им просто предоставят право в соответствии с законодательством на получение разрешительных документов о праве нахождения на украинской территории", — резюмирует он.

У Украины также останутся механизмы миграционной политики, через которые можно оказывать давление на граждан России, если они не подадутся на разрешение на проживание или украинское гражданство, добавляет Андрей Яковлев. Так, официальные органы могут ограничить для россиян или установить особые условия предоставления административных, образовательных и медицинских услуг. Это заставит незаконных мигрантов из страны-агрессора принять решение о пребывании на территории Украины.