Новый указ Путина: как РФ пытается заставить украинцев взять российские паспорта, — эксперт

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором украинцы без российского гражданства, проживающие на оккупированных украинских территориях, признаются "иностранцами". Фокус спросил правозащитницу Алену Луневу, какие риски это несет для граждан Украины и будет ли Россия массово их депортировать, если они не возьмут паспорта.

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27 апреля президент РФ Владимир Путин издал указ, в котором граждане Украины на оккупированных территориях, не взявшие российские паспорта, признаются "иностранцами".

Если точнее, "иностранными гражданами" считаются украинцы, постоянно проживавшие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях или проживавшие раньше и уехавшие в Россию. Также "иностранцами" становятся украинцы, которые хотят сохранить собственное гражданство.

Как считает директор по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева, Москва таким образом преследует конкретную цель — увеличить темпы паспортизации на оккупированных территориях.

"Это последовательная линия государственной политики Российской Федерации по навязыванию гражданства РФ и принудительной паспортизации граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях или уехавших в Россию", — комментирует правозащитница.

Москва может ограничить предоставление базовых услуг украинцам без гражданства РФ Фото: ТАСС

Эксперт уверена, что Москва идет на такие шаги, потому что темпы паспортизации не настолько высоки, как ожидали россияне. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно. Единственные источники информации по вопросам паспортизации на захваченных территориях — это российские государственные органы или оккупационные власти, но их статистика будет значительно завышена, подчеркивает Лунева [к примеру, в марте этого года так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что российские паспорта получили более 90 тыс. человек в регионе].

Паспортизация, а не выселение

Указ, подписанный лидером страны-агрессора, написан очень запутано, поэтому понять все нюансы обнародованного документа трудно. По мнению правозащитницы, это может быть сделано намеренно.

Так, из текста указа непонятно, в какой срок украинцы должны получить гражданство РФ. Большинство СМИ указывают, что окончательной датой, когда люди должны определиться с получением российского паспорта, является 1 июля 2024 года. Однако Лунева, ссылаясь на документ, подчеркивает, что эта дата касается только действительно иностранных граждан, на момент оккупации территорий проживавших в этих регионах на основании выданных Украиной документов.

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В указе говорится, что принудительное выдворение граждан Украины, которые приравниваются к иностранцам, запрещается. То есть массово депортировать украинцев без российских паспортов, скорее всего Москва не будет, предполагает правозащитница. Однако Кремль может делать такие единичные "акции" с намеком на их масштабирование, чтобы запугать людей.

"Похоже, что основная цель этого указа — создание атмосферы страха и содействие тому, чтобы украинцы боялись, что их фактически смогут выдворить из их земли, если они не получат российских паспортов", — отмечает собеседница Фокуса.

У Москвы нет цели полностью избавиться от местных жителей на оккупированных территориях, считает правозащитница, поэтому вариант депортации не рассматривается. Как известно, на территории страны-агрессора и сейчас много граждан Украины, выехавших самостоятельно из-за боевых действий или депортированных. И Россия не торопится отпускать их домой, даже если у людей есть такое желание.

С начала вторжения сотни тысяч украинцев оказались на территории РФ, и Москва не торопится отпускать их домой

Следующий шаг

Российская Федерация уже имеет опыт Крыма и знает, как влиять на украинцев, не желающих получать гражданство РФ. Следующим шагом Москвы, по мнению эксперта, будет ограничение доступа к реализации базовых прав людей без российских паспортов. К примеру, получить какие-то медицинские услуги без гражданства РФ будет почти невозможно [в Херсонской области и сейчас медицинскую страховку дают только украинцам с российскими паспортами, рассказывают источники Фокуса].

"Оккупанты уже и так много сделали, чтобы украинцы вынуждены были взять этот "аусвайс". Но все равно остаются люди, которые даже в такой ситуации отказываются от российских паспортов. Думаю, что как раз на них и направлен этот указ", — резюмирует Лунева.

Напомним, правозащитники рассказали Фокусу, всех ли граждан России, которых Москва заселяет на украинские территории, удастся выселить после деоккупации регионов. По мнению экспертов, часть россиян действительно может остаться в Украине даже после окончания войны.