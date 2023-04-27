Путин подписал указ о признании "иностранцами" украинцев без паспортов РФ в оккупации (документ)

Украинцам, проживающим в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, "разрешили" проживать на своей земле в статусе "иностранцев" до 1 июля следующего года. Тех украинцев, которые выходят на митинги против российской оккупации, могут "депортировать".

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27 апреля президент РФ Владимир Путин издал указ, в котором украинцы без российского гражданства, проживающие на оккупированных украинских территориях, признаются "иностранцами". Текст указа опубликован на правительственном сайте страны-агрессорки.

Согласно указу Путина "иностранными гражданами" признаются украинцы, постоянно проживавшие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях или проживавшие ранее и уехавшие в Россию. Также "иностранцами" объявили украинцев, которые захотели сохранить собственное гражданство и не приняли присягу гражданина РФ.

Украинцам, проживавшим на оккупированных территориях на момент незаконного "присоединения" их к России, "предоставили право" проживать на своих землях в этом статусе до 1 июля 2024 года.

Более того, согласно новому указу Путина украинских граждан могут депортировать, запретить им въезд на территорию РФ и аннулировать "вид на жительство" за участие в митингах или создание "угрозы национальной безопасности" России.

В случае принятия решения о запрете на въезд в РФ украинцам предоставлено три дня с момента их уведомления на самостоятельный выезд, после чего "иностранцев" принудительно "депортируют".

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Есть ли реакция властей Украины на указ Путина?

На момент публикации материала украинское руководство и должностные лица не отреагировали на указ.

Напомним, 27 апреля представительница МИД РФ Мария Захарова намекнула на применение страной ядерного оружия. Она заявила, что россияне сделают "все, чтобы не допустить развития событий по самому худшему сценарию".

Также 27 апреля в Кремле прокомментировали расследование журналистов о покушении на Владимира Путина. В СМИ утверждали, что украинские спецслужбы устроили переполох попыткой убить лидера с помощью дрона-камикадзе.