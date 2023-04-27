В Кремле отреагировали на слухи о покушении на Путина

В администрации российского президента назвали информацию западных СМИ "желтыми размышлениями", в изучении которых нет никакой нужды.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместным анализировать информацию из немецкой газеты Bild о покушении на главу Кремля Владимира Путина. Об этом он заявил во время конференции, пишет 27 апреля URA.

На вопрос о статье он заявил, что нет необходимости изучать такие материалы. По его мнению, сейчас большое количество публикаций, являющихся сомнительным происхождением.

"Нет, мы не знакомы. Сейчас много таких желтых размышлений. Это не повод, чтобы со всем этим знакомиться", – заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Украинский БПЛА возле индустриального парка "Руднево"

Эксперт Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко сообщил, что на прошлой неделе украинские разведчики получили информацию о поездке Путина в индустриальный парк "Руднево". Впоследствии в локации зафиксировали упавший за 20 км беспилотник. На борту дрона было 30 взрывоопасных блоков взрывчатки С4. Заряды взрывчатого вещества типа M112 используются армией США и вооруженными силами Канады.

Статья Bild о покушении на Путина

Расследование журналистов газеты Bild показало, что украинские спецслужбы пытались убить главу России. В Кремле начался большой переполох. Песков написал о новом графике Путина. Впоследствии правоохранители начали проверку. Эксперт Сергей Честный заявил, что высокоточный удар по руководителю российского государства с помощью беспилотника-камикадзе – почти невозможная акция, но сам факт того, что такой беспилотник долетит до места, где намеревался остановиться Путин, это пощечина для российского диктатора.

Напомним, в России не в первый раз находят беспилотными вблизи столицы. В Новой Москве 28 марта зафиксировали обломки БПЛА с украинским лозунгом "Слава Украине". Обломки находились в 100 метрах от железнодорожных путей. Нашел их местный житель села Свитино во время прогулки с собакой. По предварительным данным, размах крыльев упавшего беспилотного аппарата составляет около двух метров.