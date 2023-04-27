У Кремлі відреагували на чутки щодо замаху на Путіна

В адміністрації російського президента назвали інформацію західніх ЗМІ "жовтими роздумами", у вивченні яких немає жодної потреби.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає недоречним аналізувати інформацію з німецької газети Bild щодо замаху на очільника Кремля Володимира Путіна. Про це він заявив під час конференції, пише 27 квітня URA.

На питання щодо статті він заявив, що немає потреби вивчати такі матеріали. На його думку, нині велика кількість публікацій, які є сумнівного походження.

"Ні, ми не знайомі. Зараз багато таких жовтих роздумів. Це не причина, щоб з цим знайомитися", – заявив прессекретар російського диктатора.

Український БПЛА біля індустріального парку "Руднєво"

Експерт Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко повідомив, що минулого тижня українські розвідники отримали інформацію про поїздку Путіна до індустріального парку "Руднєво". Згодом у локації зафіксували безпілотник, який впав за 20 км. На борту дрона було 30 вибухонебезпечних блоків вибухівки С4. Заряди вибухової речовини типу M112 використовуються армією США та збройними силами Канади.

Стаття Bild про замах на Путіна

Розслідування журналістів газети Bild показало, що українські спецслужби намагалися вбити очільника Росії. У Кремлі почався неабиякий переполох. Пєсков написав про новий графік Путіна. Згодом правоохоронці почали перевірки. Експерт Сергій Сумленний заявив виданню, що високоточний удар по керівнику російської держави за допомогою безпілотника-камікадзе – майже неможлива акція, але сам факт того, що такий безпілотник долетить до місця, де мав намір зупинитися Путін, це ляпас для російського диктатора.

Нагадаємо, в Росії не вперше знаходять безпілотними поблизу столиці. У Новій Москві 28 березня зафіксували уламки БПЛА з українським гаслом "Слава Україні". Уламки знаходилися за 100 метрів від залізничних колій. Знайшов їх місцевий мешканець села Світіно під час прогулянки з собакою. За попередніми даними, розмах крил безпілотного апарату, що впав, становить близько двох метрів.