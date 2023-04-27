Підірвати Путіна дроном: спецслужби України намагалися вбити президента РФ у Підмосков'ї, – ЗМІ

Українські розвідники дізналися про поїздку диктатора до індустріального парку "Руднєво" та дістали карту його проїзду. БПЛА із 17 кілограмами вибухівки пролетів усі системи ППО, розповів політолог Юрій Романенко.

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Українські спецслужби намагалися вбити президента Росії Володимира Путіна дроном-камікадзе, але Кремль тримає це у секреті. Про це йдеться у розслідуванні німецького таблоїду Bild, яке опубліковано 27 квітня.

Дрон, що впав у Підмосков'ї 24 квітня з 17 кілограмами вибухівки, пропагандисти назвали UJ-22 Airborn українського виробництва. Апарат може летіти на відстань до 800 км.

Безпілотник упав 20 км на схід від індустріального парку "Руднєво"

Місце аварії знаходиться приблизно за 20 км на схід від індустріального парку "Руднєво". На борту дрона було 30 вибухонебезпечних блоків вибухівки С4. Заряди вибухової речовини типу M112 використовуються армією США та збройними силами Канади.

Експерт Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко повідомив, що минулого тижня українські розвідники отримали інформацію про поїздку Путіна до цього парку і навіть дістали карту його проїзду територією парку.

"Наші запустили дрон-камікадзе, який пролетів усі ППО РФ і впав недалеко від індустріального парку. Коли зранку стало відомо про дрон, в Кремлі почався неабиякий переполох. Пєсков написав про новий графік Путіна — працювати в Кремлі. У ФСО почалися серйозні перевірки зливів ", — проінформував він.

"Ляпас диктатору": запуск українського БПЛА засмутив Путіна

Однак Україні достеменно невідомо, коли саме Путін відвідав би індустріальний парк — у неділю чи в понеділок, звернули увагу журналісти.

"Зрозуміло, що завдати точковий удар по главі Росії дроном-камікадзе — практично неможливе завдання. Сам факт того, що такий безпілотник долетить до місця, де планує зупинитися Путін — це звичайно ляпас диктатору", — сказав Bild німецький політолог, колишній голова Фонду Генріха Белля в Україні Сергій Сумленний.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан у колонці для видання "Апостроф" писав, що дрон UJ-22 може нести близько 20 кг вибухівки на відстань до 1000 км.

Дрон UJ-22 може нести близько 20 кг вибухівки

Світан упевнений, що Москва та Санкт-Петербург — цілком реальні цілі для ЗСУ. Головне, щоб вистачило палива та не завадили ворожі системи ППО.

Нагадаємо, що українські розвідники 26 квітня випробовували в польових умовах новий БПЛА R18. Апарат коштує 45 тисяч доларів і відомий завдяки "живучості" — летить з одним простріленим акумулятором.

Його розробили фахівці "Аеророзвідки", дрон збирають із вітчизняних та зарубіжних комплектуючих.

Командування Повітряних сил ЗСУ 26 квітня розповіло, як військові мобільних вогневих груп знищили на Херсонщині шість російських безпілотників.