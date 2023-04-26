Полювання на експериментальний дрон РФ: ЗСУ знищили "Мерлін-ВР" у Херсонській області (фото)

Повітряні сили ЗСУ збили шість ворожих безпілотників у Херсонській області. Серед них був дрон, представлений в РФ у 2021 році та скомплектований з підсанкційних деталей.

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26 квітня бійці мобільних вогневих груп повітряного командування "Південь" знищили у Херсонській області шість ворожих БПЛА. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у соцмережах.

За даними Повітряних сил, воїнам вдалося ліквідувати п’ять ударних безпілотників "Ланцет" та один "Мерлін-ВР".

Експериментальний дрон "Мерлін-ВР": що вже відомо

Як раніше писав Фокус, "Мерлін-ВР" уперше представили у вересні 2021 року. Росіяни заявляли, що він має гібридний двигун, який в разі потреби може перейти на електричну тягу. Розробники стверджували, що БПЛА здатний літати на висоті до п’яти кілометрів майже 10 годин. Також він нібито може підіймати до шести кілограмів.

Однак пізніше його розібрали експерти та гібридних технологій не виявили. Всередині такого дрона знайшли двигун внутрішнього згоряння з пластиковою каністрою замість бака для палива. Ба більше, під корпусом БПЛА виявили іноземні деталі, продаж яких заборонений санкціями. Зокрема, піддослідний "Мерлін-ВР" був оснащений тепловізором із французькою матрицею та ізраїльською лінзою.

Безпілотник "Мерлін-ВР" Фото: Defence Express

Про серійне виробництво цих безпілотників не повідомлялося, як і про їх випробовування. Однак уже в червні минулого року захисники вперше вбили "Мерлін-ВР" на території України.

На експериментальному БПЛА помітили позначку Міністерства оборони РФ, яка може свідчити про його серійне виробництво. Проте рідкість знищення ЗСУ "Мерлін-ВР" говорить про те, що модель не надто популярна у російських армійців або розробникам не вистачає на неї деталей.

Нагадаємо, колишній голова "Роскосмосу" заявив, що росіяни в небі над окупованою частиною Запорізької області помітили невідомий БПЛА. Рогозін впізнав у ньому французький безпілотник Harfang MALE UAS.

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