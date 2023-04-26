Охота на экспериментальный дрон РФ: ВСУ уничтожили "Мерлин-ВР" в Херсонской области (фото)

Воздушные силы ВСУ сбили шесть вражеских беспилотников в Херсонской области. Среди них был дрон, представленный в РФ в 2021 году и скомплектованный из подсанкционных деталей.

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26 апреля бойцы мобильных огневых групп воздушного командования "Юг" уничтожили в Херсонской области шесть вражеских БПЛА. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в соцсетях.

По данным воздушных сил, воинам удалось ликвидировать пять ударных беспилотников "Ланцет" и один "Мерлин-ВР".

Экспериментальный дрон "Мерлин-ВР": что уже известно

Как ранее писал Фокус, "Мерлин-ВР" впервые представили в сентябре 2021 года. Россияне заявляли, что у он имеет гибридный двигатель, который в случае необходимости может перейти на электрическую тягу. Разработчики утверждали, что БПЛА способен летать на высоте до пяти километров около десяти часов. Также он якобы может поднимать до шести килограммов.

Однако позже его разобрали эксперты и гибридные технологии не обнаружили. Внутри такого дрона нашли двигатель внутреннего сгорания с пластиковой канистрой вместо бака для топлива. Более того, под корпусом БПЛА обнаружили иностранные детали, продажа которых запрещена санкциями. В частности, подопытный "Мерлин-ВР" был оснащен тепловизором с французской матрицей и израильской линзой.

Беспилотник "Мерлин-ВР" Фото: Defence Express

О серийном производстве этих беспилотников не сообщалось, как и об их испытаниях. Однако уже в июне прошлого года защитники впервые убили "Мерлин-ВР" на территории Украины.

На экспериментальном БПЛА была замечена отметка Министерства обороны РФ, которая может свидетельствовать о его серийном производстве. Однако редкость уничтожения ВСУ "Мерлин-ВР" говорит о том, что модель не слишком популярна у российских армейцев или разработчикам не хватает на нее деталей.

Напомним, бывший глава "Роскосмоса" заявил, что россияне в небе над оккупированной частью Запорожской области заметили неизвестный БПЛА. Рогозин узнал в нем французский беспилотник Harfang MALE UAS.

26 мая СМИ сообщили, что Словения тайно передала Украине 20 БТР Valuk, вооруженных 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. По словам журналистов, операция по тайной поставке продолжалась несколько месяцев и завершилась на этой неделе.