Россияне заметили в Запорожской области французские БПЛА Harfang: что о них известно

Беспилотники Harfang MALE UAS состоят на вооружении ВВС Франции, они позволяют вести разведку и следить за перемещением транспорта в любую погоду.

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Французский Harfang MALE UAS летает над российскими позициями в оккупированной части Запорожской области. Об этом заявил в Telegram бывший глава "Роскосмоса" и руководитель военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

По его словам, российские военные заметили в небе неизвестный БПЛА и попытались сбить с помощью стрелкового оружия, но не попали, зато сфотографировали. Рогозин опознал летательный аппарат как Harfang MALE UAS, которые производит французская компания Airbus.

"Дорогая штука. Радиолокационная (всепогодная) и оптико-электронная разведка", — отметил он.

Военно-воздушные силы Франции использует дроны Harfang с 2008 года наравне с RQ-5 Hunter. Это беспилотный самолет четырехцилиндровым оппозитным двигателем Rotax 914F мощностью 115 л.с., турбонаддувом, водяным охлаждением и винтом, расположенный в задней части. Отличительной чертой модели стало хвостовое оперение с двумя балками и двумя вертикальными поверхностями.

Вот так выглядит дрон Harfang

Полезная нагрузка Harfang установлена под носовой частью, как и у многих западных дронов. Он содержит оптико-электронные и инфракрасные датчики, лазерный целеуказатель, который также служит дальномером, радиолокатор с фиксированным эхоподавлением и синтезированной апертурой высокого разрешения. Благодаря этому оборудованию БПЛА может следить за движением наземных транспортных средств в любую погоду. По центру корпуса расположена антенна, обеспечивающая связь на расстоянии до 200 км в условиях прямой видимости, кроме того беспилотник использует геостационарные спутники.

Внутри БПЛА расположен инерциальный измерительный блок с повторной калибровкой GPS и дифференциальным GPS, отвечающий за автоматический взлет и посадку. Если Harfang потеряет связь с оператором, то летит обратным маршрутом в точку запуска, а если восстановит соединение, то продолжает миссию.

Характеристики Harfang MALE UAS:

длина — 9,3 м;

размах крыла — 16,6 м;

Вес пустого БПЛА — 657 кг;

максимальный взлетный вес — 1250 кг;

дальность полета — 1000 км;

максимальная высота — 7620 м.

Стоит отметить, что ни Франция, ни другие страны не сообщали о поставке Harfang MALE UAS в Украину.

Зато недавно появилась информация, что Украине уже поставили американские дроны-камикадзе Switchblade 600. ВСУ уже начали применять их для поражения российских целей.