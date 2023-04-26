Росіяни помітили у Запорізькій області французькі БПЛА Harfang: що про них відомо

Безпілотники Harfang MALE UAS перебувають на озброєнні ВПС Франції, вони дозволяють вести розвідку та стежити за переміщенням транспорту за будь-якої погоди.

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Французький Harfang MALE UAS літає над російськими позиціями в окупованій частині Запорізької області. Про це заявив у Telegram колишній глава "Роскосмосу" та керівник військових радників "Царські вовки" Дмитро Рогозін.

За його словами, російські військові помітили в небі невідомий БПЛА і спробували збити за допомогою стрілецької зброї, але не влучили, натомість сфотографували. Рогозін впізнав літальний апарат як Harfang MALE UAS, що їх виробляє французька компанія Airbus.

"Дорога штука. Радіолокаційна (всепогодна) та оптико-електронна розвідка", — зазначив він.

Військово-повітряні сили Франції використовує дрони Harfang з 2008 року нарівні з RQ-5 Hunter. Це безпілотний літак з чотирициліндровим опозитним двигуном Rotax 914F потужністю 115 к.с., турбонаддувом, водяним охолодженням та гвинтом, розташованим у задній частині. Відмінною рисою моделі стало хвостове оперення з двома балками та двома вертикальними поверхнями.

Ось так виглядає дрон Harfang

Корисне навантаження Harfang встановлене під носовою частиною, як і у багатьох західних дронів. Він містить оптико-електронні та інфрачервоні датчики, лазерний цілевказівник, який також служить далекоміром, радіолокатор з фіксованим ехопридушенням та синтезованою апертурою високої роздільної здатності. Завдяки цьому устаткуванню БПЛА може стежити за рухом наземних транспортних засобів у будь-яку погоду. По центру корпусу розташована антена, що забезпечує зв'язок на відстані до 200 км в умовах прямої видимості, крім того, безпілотник використовує геостаціонарні супутники.

Усередині БПЛА розташований інерційний вимірювальний блок з повторюваним калібруванням GPS та диференціальним GPS, що відповідає за автоматичний зліт та посадку. Якщо Harfang втратить зв'язок з оператором, то летить зворотним маршрутом до точки запуску, а якщо відновить з'єднання, продовжує місію.

Характеристики Harfang MALE UAS:

довжина — 9,3 м;

розмах крила — 16,6 м;

Вага порожнього БПЛА — 657 кг;

максимальна злітна вага – 1250 кг;

дальність польоту — 1000 км;

максимальна висота — 7620 м.

Варто зазначити, що ні Франція, ні інші країни не повідомляли про постачання Harfang MALE UAS до України.

Проте недавно з'явилася інформація, що Україні вже поставили американські дрони-камікадзе Switchblade 600. ЗСУ вже почали застосовувати їх для поразки російських цілей.