Взорвать Путина дроном: спецслужбы Украины пытались убить президента РФ в Подмосковье, – СМИ

Украинские разведчики узнали о поездке диктатора в индустриальный парк "Руднево" и достали карту его проезда. БПЛА с 17 килограммами взрывчатки пролетел все системы ПВО, рассказал политолог Юрий Романенко.

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Украинские спецслужбы пытались убить президента России Владимира Путина дроном-камикадзе, но Кремль держит это в секрете. Об этом сказано в расследовании немецкого таблоида Bild, которое опубликовано 27 апреля.

Дрон, упавший в Подмосковье 24 апреля с 17 килограммами взрывчатки, пропагандисты назвали UJ-22 Airborn украинского производства. Аппарат может лететь на расстояние до 800 км.

Беспилотник упал 20 км к востоку от индустриального парка "Руднево"

Место крушения находится примерно в 20 км к востоку от индустриального парка "Руднево". На борту дрона находилось 30 взрывоопасных блоков взрывчатки С4. Заряды взрывчатого вещества типа M112 используются армией США и вооруженными силами Канады.

Эксперт Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко сообщил, что на прошлой неделе украинские разведчики получили информацию о поездке Путина в этот парк и даже достали карту его проезда по территории парка.

"Наши запустили дрон-камикадзе, который пролетел все ПВО РФ и упал недалеко от индустриального парка. Когда с утра стало известно о дроне в Кремле начался не шуточный переполох. Песков написал о новом графике путина — работать в Кремле. В ФСО начались серьезные проверки сливов", — проинформировал он.

"Пощечина диктатору": запуск украинского БПЛА расстроил Путина

Однако Украине доподлинно неизвестно, когда именно Путин посетил бы индустриальный парк — в воскресенье или в понедельник, обратили внимание журналисты.

"Понятно, что нанести точечный удар по главе России дроном-камикадзе — практически невозможная задача. Сам факт того, что такой беспилотник долетит до места, где планирует остановиться Путин — это конечно пощечина диктатору", — сказал Bild немецкий политолог, бывший глава Фонда Генриха Белля в Украине Сергей Сумленный.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в колонке для издания "Апостроф" писал, что дрон UJ-22 может нести около 20 кг взрывчатки на расстояние до 1000 км.

Дрон UJ-22 может нести около 20 кг взрывчатки

Свитан уверен, что Москва и Санкт-Петербург — это вполне реальные цели для ВСУ. Главное, чтобы хватило топлива и не помешали вражеские системы ПВО.

Напомним, что украинские разведчики 26 апреля испытывали в полевых условиях новый БПЛА R18. Аппарат стоит 45 тысяч долларов и известен благодаря "живучести" — летит с одним простреленным аккумулятором.

Его разработали специалисты "Аэроразведки", дрон собирают из отечественных и зарубежных деталей.

Командование Воздушных сил ВСУ 26 апреля рассказало, как военные мобильных огневых групп уничтожили в Херсонской области шесть российских беспилотников.